Total de Trades:
469
Transacciones Rentables:
374 (79.74%)
Transacciones Irrentables:
95 (20.26%)
Mejor transacción:
143.82 USD
Peor transacción:
-153.56 USD
Beneficio Bruto:
3 191.66 USD (105 616 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 853.01 USD (67 984 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (189.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
189.03 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
19.16%
Carga máxima del depósito:
5.74%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
4.50
Transacciones Largas:
290 (61.83%)
Transacciones Cortas:
179 (38.17%)
Factor de Beneficio:
1.72
Beneficio Esperado:
2.85 USD
Beneficio medio:
8.53 USD
Pérdidas medias:
-19.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-183.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-183.80 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.81%
Pronóstico anual:
21.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
110.17 USD
Máxima:
297.43 USD (5.62%)
Reducción relativa:
De balance:
5.62% (297.43 USD)
De fondos:
11.99% (682.87 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +143.82 USD
Peor transacción: -154 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +189.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -183.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
