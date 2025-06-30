SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold Premium
Dany Wardiyanto

Gold Premium

Dany Wardiyanto
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 28%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
469
Transacciones Rentables:
374 (79.74%)
Transacciones Irrentables:
95 (20.26%)
Mejor transacción:
143.82 USD
Peor transacción:
-153.56 USD
Beneficio Bruto:
3 191.66 USD (105 616 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 853.01 USD (67 984 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (189.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
189.03 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
19.16%
Carga máxima del depósito:
5.74%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
4.50
Transacciones Largas:
290 (61.83%)
Transacciones Cortas:
179 (38.17%)
Factor de Beneficio:
1.72
Beneficio Esperado:
2.85 USD
Beneficio medio:
8.53 USD
Pérdidas medias:
-19.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-183.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-183.80 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.81%
Pronóstico anual:
21.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
110.17 USD
Máxima:
297.43 USD (5.62%)
Reducción relativa:
De balance:
5.62% (297.43 USD)
De fondos:
11.99% (682.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 469
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +143.82 USD
Peor transacción: -154 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +189.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -183.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Premium
30 USD al mes
28%
0
0
USD
5K
USD
29
100%
469
79%
19%
1.72
2.85
USD
12%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.