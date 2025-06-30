- Crescita
Trade:
251
Profit Trade:
199 (79.28%)
Loss Trade:
52 (20.72%)
Best Trade:
89.25 USD
Worst Trade:
-80.31 USD
Profitto lordo:
1 451.92 USD (51 498 pips)
Perdita lorda:
-1 075.96 USD (45 416 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (189.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
189.03 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
20.86%
Massimo carico di deposito:
3.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
159 (63.35%)
Short Trade:
92 (36.65%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
7.30 USD
Perdita media:
-20.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-183.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-183.80 USD (5)
Crescita mensile:
3.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.17 USD
Massimale:
297.43 USD (5.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.62% (297.43 USD)
Per equità:
6.70% (341.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|376
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.25 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +189.03 USD
Massima perdita consecutiva: -183.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
13
100%
251
79%
21%
1.34
1.50
USD
USD
7%
1:500