- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
469
Gewinntrades:
374 (79.74%)
Verlusttrades:
95 (20.26%)
Bester Trade:
143.82 USD
Schlechtester Trade:
-153.56 USD
Bruttoprofit:
3 191.66 USD (105 616 pips)
Bruttoverlust:
-1 853.01 USD (67 984 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (189.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
189.03 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
19.16%
Max deposit load:
5.74%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
4.50
Long-Positionen:
290 (61.83%)
Short-Positionen:
179 (38.17%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
2.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-183.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-183.80 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.81%
Jahresprognose:
21.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
110.17 USD
Maximaler:
297.43 USD (5.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.62% (297.43 USD)
Kapital:
11.99% (682.87 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Keine Bewertungen
