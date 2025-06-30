- 자본
- 축소
트레이드:
469
이익 거래:
374 (79.74%)
손실 거래:
95 (20.26%)
최고의 거래:
143.82 USD
최악의 거래:
-153.56 USD
총 수익:
3 191.66 USD (105 616 pips)
총 손실:
-1 853.01 USD (67 984 pips)
연속 최대 이익:
31 (189.03 USD)
연속 최대 이익:
189.03 USD (31)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
19.16%
최대 입금량:
5.74%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
4.50
롱(주식매수):
290 (61.83%)
숏(주식차입매도):
179 (38.17%)
수익 요인:
1.72
기대수익:
2.85 USD
평균 이익:
8.53 USD
평균 손실:
-19.51 USD
연속 최대 손실:
5 (-183.80 USD)
연속 최대 손실:
-183.80 USD (5)
월별 성장률:
1.81%
연간 예측:
21.92%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
110.17 USD
최대한의:
297.43 USD (5.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.62% (297.43 USD)
자본금별:
11.99% (682.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +143.82 USD
최악의 거래: -154 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +189.03 USD
연속 최대 손실: -183.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
28%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
29
100%
469
79%
19%
1.72
2.85
USD
USD
12%
1:500