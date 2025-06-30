SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold Premium
Dany Wardiyanto

Gold Premium

Dany Wardiyanto
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 28%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
469
Negociações com lucro:
374 (79.74%)
Negociações com perda:
95 (20.26%)
Melhor negociação:
143.82 USD
Pior negociação:
-153.56 USD
Lucro bruto:
3 191.66 USD (105 616 pips)
Perda bruta:
-1 853.01 USD (67 984 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (189.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
189.03 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
19.16%
Depósito máximo carregado:
5.74%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.50
Negociações longas:
290 (61.83%)
Negociações curtas:
179 (38.17%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
2.85 USD
Lucro médio:
8.53 USD
Perda média:
-19.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-183.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-183.80 USD (5)
Crescimento mensal:
1.81%
Previsão anual:
21.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
110.17 USD
Máximo:
297.43 USD (5.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.62% (297.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.99% (682.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 469
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +143.82 USD
Pior negociação: -154 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +189.03 USD
Máxima perda consecutiva: -183.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Sem comentários
2026.01.05 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 05:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.20 17:01
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 04:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 00:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 11:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 02:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 20:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 06:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
