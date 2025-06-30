- Crescimento
Negociações:
469
Negociações com lucro:
374 (79.74%)
Negociações com perda:
95 (20.26%)
Melhor negociação:
143.82 USD
Pior negociação:
-153.56 USD
Lucro bruto:
3 191.66 USD (105 616 pips)
Perda bruta:
-1 853.01 USD (67 984 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (189.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
189.03 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
19.16%
Depósito máximo carregado:
5.74%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.50
Negociações longas:
290 (61.83%)
Negociações curtas:
179 (38.17%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
2.85 USD
Lucro médio:
8.53 USD
Perda média:
-19.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-183.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-183.80 USD (5)
Crescimento mensal:
1.81%
Previsão anual:
21.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
110.17 USD
Máximo:
297.43 USD (5.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.62% (297.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.99% (682.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Sem comentários
