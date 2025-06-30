- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
469
利益トレード:
374 (79.74%)
損失トレード:
95 (20.26%)
ベストトレード:
143.82 USD
最悪のトレード:
-153.56 USD
総利益:
3 191.66 USD (105 616 pips)
総損失:
-1 853.01 USD (67 984 pips)
最大連続の勝ち:
31 (189.03 USD)
最大連続利益:
189.03 USD (31)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
19.16%
最大入金額:
5.74%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
4.50
長いトレード:
290 (61.83%)
短いトレード:
179 (38.17%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
2.85 USD
平均利益:
8.53 USD
平均損失:
-19.51 USD
最大連続の負け:
5 (-183.80 USD)
最大連続損失:
-183.80 USD (5)
月間成長:
1.81%
年間予想:
21.92%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
110.17 USD
最大の:
297.43 USD (5.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.62% (297.43 USD)
エクイティによる:
11.99% (682.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +143.82 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +189.03 USD
最大連続損失: -183.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
