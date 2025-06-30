- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
79 (88.76%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (11.24%)
En iyi işlem:
17.99 USD
En kötü işlem:
-17.06 USD
Brüt kâr:
281.58 USD (12 499 pips)
Brüt zarar:
-49.69 USD (1 099 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (71.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.32 USD (30)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
69.11%
Maks. mevduat yükü:
5.54%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.59
Alış işlemleri:
42 (47.19%)
Satış işlemleri:
47 (52.81%)
Kâr faktörü:
5.67
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
3.56 USD
Ortalama zarar:
-4.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-17.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.06 USD (1)
Aylık büyüme:
0.50%
Yıllık tahmin:
9.67%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.42 USD
Maksimum:
17.06 USD (0.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.34% (17.27 USD)
Varlığa göre:
3.00% (152.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|24
|EURCAD
|19
|GBPCAD
|9
|NZDCAD
|7
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
|EURCHF
|6
|AUDCHF
|3
|GBPNZD
|3
|EURGBP
|2
|NZDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|55
|EURCAD
|73
|GBPCAD
|23
|NZDCAD
|18
|AUDNZD
|6
|CADCHF
|19
|EURCHF
|12
|AUDCHF
|6
|GBPNZD
|5
|EURGBP
|10
|NZDCHF
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2.9K
|EURCAD
|3.5K
|GBPCAD
|1.9K
|NZDCAD
|918
|AUDNZD
|431
|CADCHF
|511
|EURCHF
|376
|AUDCHF
|171
|GBPNZD
|256
|EURGBP
|253
|NZDCHF
|196
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.99 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +71.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
RoboForex-ECN
|2.11 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.45 × 20
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.85 × 274
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
AdmiralsGroup-Live
|6.00 × 2
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
Ava-Real 1-MT5
|8.77 × 230
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
5%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
24
1%
89
88%
69%
5.66
2.61
USD
USD
3%
1:30