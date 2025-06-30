SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NS M100
Tat Son Nguyen

NS M100

Tat Son Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
79 (88.76%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (11.24%)
En iyi işlem:
17.99 USD
En kötü işlem:
-17.06 USD
Brüt kâr:
281.58 USD (12 499 pips)
Brüt zarar:
-49.69 USD (1 099 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (71.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.32 USD (30)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
69.11%
Maks. mevduat yükü:
5.54%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.59
Alış işlemleri:
42 (47.19%)
Satış işlemleri:
47 (52.81%)
Kâr faktörü:
5.67
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
3.56 USD
Ortalama zarar:
-4.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-17.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.06 USD (1)
Aylık büyüme:
0.50%
Yıllık tahmin:
9.67%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.42 USD
Maksimum:
17.06 USD (0.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.34% (17.27 USD)
Varlığa göre:
3.00% (152.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 24
EURCAD 19
GBPCAD 9
NZDCAD 7
AUDNZD 7
CADCHF 7
EURCHF 6
AUDCHF 3
GBPNZD 3
EURGBP 2
NZDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 55
EURCAD 73
GBPCAD 23
NZDCAD 18
AUDNZD 6
CADCHF 19
EURCHF 12
AUDCHF 6
GBPNZD 5
EURGBP 10
NZDCHF 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2.9K
EURCAD 3.5K
GBPCAD 1.9K
NZDCAD 918
AUDNZD 431
CADCHF 511
EURCHF 376
AUDCHF 171
GBPNZD 256
EURGBP 253
NZDCHF 196
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.99 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +71.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
RoboForex-ECN
2.11 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.45 × 20
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.85 × 274
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 2
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 230
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.24 07:02
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NS M100
Ayda 33 USD
5%
0
0
USD
5.1K
USD
24
1%
89
88%
69%
5.66
2.61
USD
3%
1:30
