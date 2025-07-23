- Büyüme
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
46 (74.19%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (25.81%)
En iyi işlem:
10.48 USD
En kötü işlem:
-5.74 USD
Brüt kâr:
114.93 USD (9 942 pips)
Brüt zarar:
-31.19 USD (2 888 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (25.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.99 USD (8)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
53.64%
Maks. mevduat yükü:
16.42%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.36
Alış işlemleri:
33 (53.23%)
Satış işlemleri:
29 (46.77%)
Kâr faktörü:
3.68
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
2.50 USD
Ortalama zarar:
-1.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.28 USD (3)
Aylık büyüme:
16.26%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
11.37 USD (3.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.07% (11.37 USD)
Varlığa göre:
28.12% (69.79 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +10.48 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +25.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
Alpari-MT5
|0.40 × 50
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.47 × 129
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 163
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
