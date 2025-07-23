SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NS EURUSD Pro
Tat Son Nguyen

NS EURUSD Pro

Tat Son Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
Tickmill-Live
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
46 (74.19%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (25.81%)
En iyi işlem:
10.48 USD
En kötü işlem:
-5.74 USD
Brüt kâr:
114.93 USD (9 942 pips)
Brüt zarar:
-31.19 USD (2 888 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (25.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.99 USD (8)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
53.64%
Maks. mevduat yükü:
16.42%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.36
Alış işlemleri:
33 (53.23%)
Satış işlemleri:
29 (46.77%)
Kâr faktörü:
3.68
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
2.50 USD
Ortalama zarar:
-1.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.28 USD (3)
Aylık büyüme:
16.26%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
11.37 USD (3.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.07% (11.37 USD)
Varlığa göre:
28.12% (69.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 84
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.48 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +25.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
Alpari-MT5
0.40 × 50
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 129
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 163
Markets.com-Live
1.00 × 1
67 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 19:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 02:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.08.04 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 11:19
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.23 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NS EURUSD Pro
Ayda 33 USD
38%
0
0
USD
248
USD
9
96%
62
74%
54%
3.68
1.35
USD
28%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.