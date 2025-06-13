SinyallerBölümler
Tat Son Nguyen

NS SNT

Tat Son Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
157 (83.06%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (16.93%)
En iyi işlem:
67.24 USD
En kötü işlem:
-76.81 USD
Brüt kâr:
621.59 USD (29 688 pips)
Brüt zarar:
-254.31 USD (7 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (25.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.83 USD (9)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
83.22%
Maks. mevduat yükü:
2.21%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.77
Alış işlemleri:
72 (38.10%)
Satış işlemleri:
117 (61.90%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
1.94 USD
Ortalama kâr:
3.96 USD
Ortalama zarar:
-7.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.81 USD (1)
Aylık büyüme:
2.34%
Yıllık tahmin:
28.35%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.66 USD
Maksimum:
76.95 USD (6.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.86% (77.23 USD)
Varlığa göre:
12.29% (130.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 42
AUDCAD 33
NZDCAD 19
EURUSD 16
GBPNZD 14
AUDCHF 12
GBPCAD 11
GBPCHF 9
EURCHF 8
EURGBP 7
AUDNZD 6
CADCHF 6
NZDCHF 4
GBPJPY 1
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 105
AUDCAD 55
NZDCAD 28
EURUSD 14
GBPNZD 32
AUDCHF 27
GBPCAD 25
GBPCHF 21
EURCHF 14
EURGBP 17
AUDNZD 7
CADCHF 12
NZDCHF 5
GBPJPY 7
XAUUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 6.1K
AUDCAD 4.3K
NZDCAD 2.3K
EURUSD 796
GBPNZD 2.1K
AUDCHF 1.1K
GBPCAD 1.8K
GBPCHF 1.1K
EURCHF 608
EURGBP 677
AUDNZD 663
CADCHF 505
NZDCHF 249
GBPJPY 180
XAUUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.24 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Coinexx-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real5
2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.66 × 635
XAMarkets-Server
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
3.91 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.45 × 20
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.75 × 349
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.22 × 73
43 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.15 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
