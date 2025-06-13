- Büyüme
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
157 (83.06%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (16.93%)
En iyi işlem:
67.24 USD
En kötü işlem:
-76.81 USD
Brüt kâr:
621.59 USD (29 688 pips)
Brüt zarar:
-254.31 USD (7 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (25.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.83 USD (9)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
83.22%
Maks. mevduat yükü:
2.21%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.77
Alış işlemleri:
72 (38.10%)
Satış işlemleri:
117 (61.90%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
1.94 USD
Ortalama kâr:
3.96 USD
Ortalama zarar:
-7.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.81 USD (1)
Aylık büyüme:
2.34%
Yıllık tahmin:
28.35%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.66 USD
Maksimum:
76.95 USD (6.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.86% (77.23 USD)
Varlığa göre:
12.29% (130.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|42
|AUDCAD
|33
|NZDCAD
|19
|EURUSD
|16
|GBPNZD
|14
|AUDCHF
|12
|GBPCAD
|11
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|8
|EURGBP
|7
|AUDNZD
|6
|CADCHF
|6
|NZDCHF
|4
|GBPJPY
|1
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|105
|AUDCAD
|55
|NZDCAD
|28
|EURUSD
|14
|GBPNZD
|32
|AUDCHF
|27
|GBPCAD
|25
|GBPCHF
|21
|EURCHF
|14
|EURGBP
|17
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|12
|NZDCHF
|5
|GBPJPY
|7
|XAUUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|6.1K
|AUDCAD
|4.3K
|NZDCAD
|2.3K
|EURUSD
|796
|GBPNZD
|2.1K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPCAD
|1.8K
|GBPCHF
|1.1K
|EURCHF
|608
|EURGBP
|677
|AUDNZD
|663
|CADCHF
|505
|NZDCHF
|249
|GBPJPY
|180
|XAUUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +67.24 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
Exness-MT5Real7
|0.83 × 6
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Coinexx-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.47 × 695
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.66 × 635
|
XAMarkets-Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|3.91 × 121
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
Earnex-Trade
|4.45 × 20
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real11
|4.75 × 349
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.22 × 73
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
40%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
29
8%
189
83%
83%
2.44
1.94
USD
USD
12%
1:500