SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NS M100
Tat Son Nguyen

NS M100

Tat Son Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 5%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
79 (88.76%)
Loss Trade:
10 (11.24%)
Best Trade:
17.99 USD
Worst Trade:
-17.06 USD
Profitto lordo:
281.58 USD (12 499 pips)
Perdita lorda:
-49.69 USD (1 099 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (71.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.32 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
69.11%
Massimo carico di deposito:
5.54%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.59
Long Trade:
42 (47.19%)
Short Trade:
47 (52.81%)
Fattore di profitto:
5.67
Profitto previsto:
2.61 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-4.97 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-17.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.06 USD (1)
Crescita mensile:
0.64%
Previsione annuale:
9.67%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 USD
Massimale:
17.06 USD (0.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.34% (17.27 USD)
Per equità:
3.00% (152.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 24
EURCAD 19
GBPCAD 9
NZDCAD 7
AUDNZD 7
CADCHF 7
EURCHF 6
AUDCHF 3
GBPNZD 3
EURGBP 2
NZDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 55
EURCAD 73
GBPCAD 23
NZDCAD 18
AUDNZD 6
CADCHF 19
EURCHF 12
AUDCHF 6
GBPNZD 5
EURGBP 10
NZDCHF 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 2.9K
EURCAD 3.5K
GBPCAD 1.9K
NZDCAD 918
AUDNZD 431
CADCHF 511
EURCHF 376
AUDCHF 171
GBPNZD 256
EURGBP 253
NZDCHF 196
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.99 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +71.32 USD
Massima perdita consecutiva: -17.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
RoboForex-ECN
2.11 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.45 × 20
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.85 × 274
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 2
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 230
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.24 07:02
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NS M100
33USD al mese
5%
0
0
USD
5.1K
USD
24
1%
89
88%
69%
5.66
2.61
USD
3%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.