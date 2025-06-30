- Crescita
Trade:
89
Profit Trade:
79 (88.76%)
Loss Trade:
10 (11.24%)
Best Trade:
17.99 USD
Worst Trade:
-17.06 USD
Profitto lordo:
281.58 USD (12 499 pips)
Perdita lorda:
-49.69 USD (1 099 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (71.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.32 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
69.11%
Massimo carico di deposito:
5.54%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.59
Long Trade:
42 (47.19%)
Short Trade:
47 (52.81%)
Fattore di profitto:
5.67
Profitto previsto:
2.61 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-4.97 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-17.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.06 USD (1)
Crescita mensile:
0.64%
Previsione annuale:
9.67%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 USD
Massimale:
17.06 USD (0.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.34% (17.27 USD)
Per equità:
3.00% (152.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|24
|EURCAD
|19
|GBPCAD
|9
|NZDCAD
|7
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
|EURCHF
|6
|AUDCHF
|3
|GBPNZD
|3
|EURGBP
|2
|NZDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|55
|EURCAD
|73
|GBPCAD
|23
|NZDCAD
|18
|AUDNZD
|6
|CADCHF
|19
|EURCHF
|12
|AUDCHF
|6
|GBPNZD
|5
|EURGBP
|10
|NZDCHF
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.9K
|EURCAD
|3.5K
|GBPCAD
|1.9K
|NZDCAD
|918
|AUDNZD
|431
|CADCHF
|511
|EURCHF
|376
|AUDCHF
|171
|GBPNZD
|256
|EURGBP
|253
|NZDCHF
|196
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.99 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +71.32 USD
Massima perdita consecutiva: -17.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
RoboForex-ECN
|2.11 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.45 × 20
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.85 × 274
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
AdmiralsGroup-Live
|6.00 × 2
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
Ava-Real 1-MT5
|8.77 × 230
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
