Signaux / MetaTrader 5 / NS M100
Tat Son Nguyen

NS M100

Tat Son Nguyen
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
89
Bénéfice trades:
79 (88.76%)
Perte trades:
10 (11.24%)
Meilleure transaction:
17.99 USD
Pire transaction:
-17.06 USD
Bénéfice brut:
281.58 USD (12 499 pips)
Perte brute:
-49.69 USD (1 099 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (71.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
71.32 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.70
Activité de trading:
69.11%
Charge de dépôt maximale:
5.54%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
13.59
Longs trades:
42 (47.19%)
Courts trades:
47 (52.81%)
Facteur de profit:
5.67
Rendement attendu:
2.61 USD
Bénéfice moyen:
3.56 USD
Perte moyenne:
-4.97 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-17.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.06 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.64%
Prévision annuelle:
9.67%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.42 USD
Maximal:
17.06 USD (0.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.34% (17.27 USD)
Par fonds propres:
3.00% (152.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 24
EURCAD 19
GBPCAD 9
NZDCAD 7
AUDNZD 7
CADCHF 7
EURCHF 6
AUDCHF 3
GBPNZD 3
EURGBP 2
NZDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 55
EURCAD 73
GBPCAD 23
NZDCAD 18
AUDNZD 6
CADCHF 19
EURCHF 12
AUDCHF 6
GBPNZD 5
EURGBP 10
NZDCHF 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 2.9K
EURCAD 3.5K
GBPCAD 1.9K
NZDCAD 918
AUDNZD 431
CADCHF 511
EURCHF 376
AUDCHF 171
GBPNZD 256
EURGBP 253
NZDCHF 196
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.99 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +71.32 USD
Perte consécutive maximale: -17.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 2
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RoboForex-ECN
2.15 × 175
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.45 × 20
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.86 × 271
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 227
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 plus...
Aucun avis
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.24 07:02
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NS M100
33 USD par mois
5%
0
0
USD
5.1K
USD
24
1%
89
88%
69%
5.66
2.61
USD
3%
1:30
