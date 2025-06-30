Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real28 0.00 × 26 Coinexx-Demo 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live01 0.00 × 2 GMI-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 2 RoboForex-ECN-3 0.06 × 16 TMGM.TradeMax-Demo 0.13 × 16 RawForex-Real 0.28 × 29 ThreeTrader-Live 0.44 × 9 VantageInternational-Live 4 0.61 × 28 ICMarketsSC-Live10 1.03 × 64 Exness-Real4 1.49 × 130 FPMarketsSC-Live3 1.75 × 20 ICMCapitalVC-LIVE3 2.40 × 113 Axi-US06-Live 2.94 × 16 Exness-Real33 3.67 × 18 BlackBullMarkets-Live 4.67 × 6 Exness-Real29 5.49 × 370 VantageInternational-Live 11 5.75 × 4 Exness-Real16 6.39 × 217 TradeMaxGlobal-Demo 10.64 × 11 Exness-Real 26.04 × 458 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya