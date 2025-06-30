SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sure Pips4
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips4

Md Hasanuzzaman Khan
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 83 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Exness-Real33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
73 (67.59%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (32.41%)
En iyi işlem:
41.00 USD
En kötü işlem:
-57.12 USD
Brüt kâr:
553.84 USD (318 320 pips)
Brüt zarar:
-338.89 USD (149 655 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (159.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
159.49 USD (17)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
15.21%
Maks. mevduat yükü:
6.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
45 (41.67%)
Satış işlemleri:
63 (58.33%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.99 USD
Ortalama kâr:
7.59 USD
Ortalama zarar:
-9.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-40.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.75 USD (4)
Aylık büyüme:
4.23%
Yıllık tahmin:
51.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.88 USD
Maksimum:
139.29 USD (6.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.42% (137.19 USD)
Varlığa göre:
4.28% (84.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 22
BTCUSD 20
EURAUD 12
USDJPY 10
GBPUSD 8
GBPJPY 8
EURUSD 8
GBPAUD 5
EURJPY 3
USDCHF 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 1
EURNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 47
BTCUSD 80
EURAUD -10
USDJPY -7
GBPUSD 6
GBPJPY -6
EURUSD 30
GBPAUD -11
EURJPY 7
USDCHF 35
NZDUSD -9
NZDJPY -6
AUDUSD 8
XAGUSD 66
CHFJPY -1
EURNZD -14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.3K
BTCUSD 159K
EURAUD -303
USDJPY -211
GBPUSD 122
GBPJPY -189
EURUSD 605
GBPAUD -347
EURJPY 209
USDCHF 559
NZDUSD -174
NZDJPY -189
AUDUSD 153
XAGUSD 266
CHFJPY -16
EURNZD -471
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.00 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +159.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real28
0.00 × 26
Coinexx-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
GMI-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.06 × 16
TMGM.TradeMax-Demo
0.13 × 16
RawForex-Real
0.28 × 29
ThreeTrader-Live
0.44 × 9
VantageInternational-Live 4
0.61 × 28
ICMarketsSC-Live10
1.03 × 64
Exness-Real4
1.49 × 130
FPMarketsSC-Live3
1.75 × 20
ICMCapitalVC-LIVE3
2.40 × 113
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real33
3.67 × 18
BlackBullMarkets-Live
4.67 × 6
Exness-Real29
5.49 × 370
VantageInternational-Live 11
5.75 × 4
Exness-Real16
6.39 × 217
TradeMaxGlobal-Demo
10.64 × 11
Exness-Real
26.04 × 458
İnceleme yok
2025.09.08 05:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 05:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.02 05:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 02:07
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 7.69% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
