- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
73 (67.59%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (32.41%)
En iyi işlem:
41.00 USD
En kötü işlem:
-57.12 USD
Brüt kâr:
553.84 USD (318 320 pips)
Brüt zarar:
-338.89 USD (149 655 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (159.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
159.49 USD (17)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
15.21%
Maks. mevduat yükü:
6.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
45 (41.67%)
Satış işlemleri:
63 (58.33%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.99 USD
Ortalama kâr:
7.59 USD
Ortalama zarar:
-9.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-40.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.75 USD (4)
Aylık büyüme:
4.23%
Yıllık tahmin:
51.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.88 USD
Maksimum:
139.29 USD (6.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.42% (137.19 USD)
Varlığa göre:
4.28% (84.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|20
|EURAUD
|12
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|8
|GBPJPY
|8
|EURUSD
|8
|GBPAUD
|5
|EURJPY
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|CHFJPY
|1
|EURNZD
|1
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|47
|BTCUSD
|80
|EURAUD
|-10
|USDJPY
|-7
|GBPUSD
|6
|GBPJPY
|-6
|EURUSD
|30
|GBPAUD
|-11
|EURJPY
|7
|USDCHF
|35
|NZDUSD
|-9
|NZDJPY
|-6
|AUDUSD
|8
|XAGUSD
|66
|CHFJPY
|-1
|EURNZD
|-14
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.3K
|BTCUSD
|159K
|EURAUD
|-303
|USDJPY
|-211
|GBPUSD
|122
|GBPJPY
|-189
|EURUSD
|605
|GBPAUD
|-347
|EURJPY
|209
|USDCHF
|559
|NZDUSD
|-174
|NZDJPY
|-189
|AUDUSD
|153
|XAGUSD
|266
|CHFJPY
|-16
|EURNZD
|-471
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.00 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +159.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real28
|0.00 × 26
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.06 × 16
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.13 × 16
|
RawForex-Real
|0.28 × 29
|
ThreeTrader-Live
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 4
|0.61 × 28
|
ICMarketsSC-Live10
|1.03 × 64
|
Exness-Real4
|1.49 × 130
|
FPMarketsSC-Live3
|1.75 × 20
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|2.40 × 113
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real33
|3.67 × 18
|
BlackBullMarkets-Live
|4.67 × 6
|
Exness-Real29
|5.49 × 370
|
VantageInternational-Live 11
|5.75 × 4
|
Exness-Real16
|6.39 × 217
|
TradeMaxGlobal-Demo
|10.64 × 11
|
Exness-Real
|26.04 × 458
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 83 USD
11%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
10
0%
108
67%
15%
1.63
1.99
USD
USD
6%
1:500