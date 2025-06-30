SegnaliSezioni
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips4

Md Hasanuzzaman Khan
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 83 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Exness-Real33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
73 (67.59%)
Loss Trade:
35 (32.41%)
Best Trade:
41.00 USD
Worst Trade:
-57.12 USD
Profitto lordo:
553.84 USD (318 320 pips)
Perdita lorda:
-338.89 USD (149 655 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (159.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
159.49 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
15.21%
Massimo carico di deposito:
6.72%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
45 (41.67%)
Short Trade:
63 (58.33%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.99 USD
Profitto medio:
7.59 USD
Perdita media:
-9.68 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-40.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.75 USD (4)
Crescita mensile:
4.23%
Previsione annuale:
51.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.88 USD
Massimale:
139.29 USD (6.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.42% (137.19 USD)
Per equità:
4.28% (84.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 22
BTCUSD 20
EURAUD 12
USDJPY 10
GBPUSD 8
GBPJPY 8
EURUSD 8
GBPAUD 5
EURJPY 3
USDCHF 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 1
EURNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 47
BTCUSD 80
EURAUD -10
USDJPY -7
GBPUSD 6
GBPJPY -6
EURUSD 30
GBPAUD -11
EURJPY 7
USDCHF 35
NZDUSD -9
NZDJPY -6
AUDUSD 8
XAGUSD 66
CHFJPY -1
EURNZD -14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.3K
BTCUSD 159K
EURAUD -303
USDJPY -211
GBPUSD 122
GBPJPY -189
EURUSD 605
GBPAUD -347
EURJPY 209
USDCHF 559
NZDUSD -174
NZDJPY -189
AUDUSD 153
XAGUSD 266
CHFJPY -16
EURNZD -471
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.00 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +159.49 USD
Massima perdita consecutiva: -40.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real28
0.00 × 26
Coinexx-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
GMI-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.06 × 16
TMGM.TradeMax-Demo
0.13 × 16
RawForex-Real
0.28 × 29
ThreeTrader-Live
0.44 × 9
VantageInternational-Live 4
0.61 × 28
ICMarketsSC-Live10
1.03 × 64
Exness-Real4
1.49 × 130
FPMarketsSC-Live3
1.75 × 20
ICMCapitalVC-LIVE3
2.40 × 113
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real33
3.67 × 18
BlackBullMarkets-Live
4.67 × 6
Exness-Real29
5.49 × 370
VantageInternational-Live 11
5.75 × 4
Exness-Real16
6.39 × 217
TradeMaxGlobal-Demo
10.64 × 11
Exness-Real
26.04 × 458
2025.09.08 05:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 05:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.02 05:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 02:07
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 7.69% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sure Pips4
83USD al mese
11%
0
0
USD
2.1K
USD
10
0%
108
67%
15%
1.63
1.99
USD
6%
1:500
