SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Sure Pips4
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips4

Md Hasanuzzaman Khan
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 83 USD por mês
crescimento desde 2025 16%
Exness-Real33
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
212
Negociações com lucro:
142 (66.98%)
Negociações com perda:
70 (33.02%)
Melhor negociação:
46.61 USD
Pior negociação:
-65.29 USD
Lucro bruto:
1 021.85 USD (1 132 783 pips)
Perda bruta:
-794.59 USD (808 828 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (62.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
239.80 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
15.01%
Depósito máximo carregado:
12.57%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.76
Negociações longas:
82 (38.68%)
Negociações curtas:
130 (61.32%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
7.20 USD
Perda média:
-11.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-15.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-296.43 USD (9)
Crescimento mensal:
13.59%
Previsão anual:
166.38%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
297.93 USD (15.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.81% (297.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.20% (462.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 75
XAUUSD 54
USDJPY 20
GBPJPY 17
EURUSD 14
EURAUD 14
GBPAUD 7
GBPUSD 5
AUDUSD 4
EURNZD 1
EURJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 156
XAUUSD 19
USDJPY 29
GBPJPY 43
EURUSD -48
EURAUD 20
GBPAUD 20
GBPUSD 8
AUDUSD -1
EURNZD -19
EURJPY 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 318K
XAUUSD 3.8K
USDJPY 906
GBPJPY 1.3K
EURUSD -962
EURAUD 610
GBPAUD 617
GBPUSD 159
AUDUSD -19
EURNZD -667
EURJPY -3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.61 USD
Pior negociação: -65 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +62.23 USD
Máxima perda consecutiva: -15.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real28
0.00 × 26
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.18 × 11
RoboForex-ECN-3
0.20 × 10
RawForex-Real
0.32 × 25
ThreeTrader-Live
0.44 × 9
VantageInternational-Live 4
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.09 × 53
Exness-Real4
1.80 × 101
ICMCapitalVC-LIVE3
2.40 × 113
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real33
3.67 × 18
BlackBullMarkets-Live
5.40 × 5
Exness-Real29
5.95 × 339
Exness-Real16
6.47 × 214
TradeMaxGlobal-Demo
16.71 × 7
Exness-Real
26.21 × 455
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫

💹Expert Trader
💹Very Low SL
💹Auto Copy Trading
💹90% Accuracy of Trading
💹Real Passive income
💹Custom Fixed lot use 
💹+10 Years of Experience

Telegram __ Admin & Owner:
@Profxanalysis1

Channel Link :  https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl
Sem comentários
2025.12.23 19:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 03:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 07:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 00:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 05:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 05:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.02 05:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sure Pips4
83 USD por mês
16%
0
0
USD
1.6K
USD
8
0%
212
66%
15%
1.28
1.07
USD
24%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.