- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
159
Gewinntrades:
100 (62.89%)
Verlusttrades:
59 (37.11%)
Bester Trade:
46.61 USD
Schlechtester Trade:
-65.29 USD
Bruttoprofit:
849.33 USD (1 057 652 pips)
Bruttoverlust:
-655.44 USD (777 361 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (44.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
239.80 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
15.01%
Max deposit load:
12.57%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
47
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
59 (37.11%)
Short-Positionen:
100 (62.89%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
1.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-15.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-296.43 USD (9)
Wachstum pro Monat :
6.86%
Jahresprognose:
83.26%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
297.93 USD (15.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.81% (297.93 USD)
Kapital:
24.20% (462.88 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|64
|XAUUSD
|54
|USDJPY
|12
|EURUSD
|7
|EURAUD
|6
|GBPJPY
|6
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|135
|XAUUSD
|19
|USDJPY
|15
|EURUSD
|-8
|EURAUD
|0
|GBPJPY
|27
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|275K
|XAUUSD
|3.8K
|USDJPY
|466
|EURUSD
|-154
|EURAUD
|-10
|GBPJPY
|841
|GBPAUD
|93
|GBPUSD
|18
|AUDUSD
|47
|EURJPY
|-3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +46.61 USD
Schlechtester Trade: -65 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real28
|0.00 × 26
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.18 × 11
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 8
|
RawForex-Real
|0.32 × 25
|
ThreeTrader-Live
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 4
|0.68 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.09 × 53
|
Exness-Real4
|1.80 × 101
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|2.40 × 113
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real33
|3.67 × 18
|
BlackBullMarkets-Live
|5.40 × 5
|
Exness-Real29
|5.95 × 339
|
Exness-Real16
|6.47 × 214
|
TradeMaxGlobal-Demo
|16.71 × 7
|
Exness-Real
|26.21 × 455
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫
💹Expert Trader
💹Very Low SL
💹Auto Copy Trading
💹90% Accuracy of Trading
💹Real Passive income
💹Custom Fixed lot use
💹+10 Years of Experience
Telegram __ Admin & Owner:
@Profxanalysis1
Channel Link : https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl
