Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips4

Md Hasanuzzaman Khan
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 83 USD al mes
incremento desde 2025 16%
Exness-Real33
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
212
Transacciones Rentables:
142 (66.98%)
Transacciones Irrentables:
70 (33.02%)
Mejor transacción:
46.61 USD
Peor transacción:
-65.29 USD
Beneficio Bruto:
1 021.85 USD (1 132 783 pips)
Pérdidas Brutas:
-794.59 USD (808 828 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (62.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
239.80 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
15.01%
Carga máxima del depósito:
12.57%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.76
Transacciones Largas:
82 (38.68%)
Transacciones Cortas:
130 (61.32%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
1.07 USD
Beneficio medio:
7.20 USD
Pérdidas medias:
-11.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-15.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-296.43 USD (9)
Crecimiento al mes:
13.59%
Pronóstico anual:
166.38%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
297.93 USD (15.81%)
Reducción relativa:
De balance:
15.81% (297.93 USD)
De fondos:
24.20% (462.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 75
XAUUSD 54
USDJPY 20
GBPJPY 17
EURUSD 14
EURAUD 14
GBPAUD 7
GBPUSD 5
AUDUSD 4
EURNZD 1
EURJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 156
XAUUSD 19
USDJPY 29
GBPJPY 43
EURUSD -48
EURAUD 20
GBPAUD 20
GBPUSD 8
AUDUSD -1
EURNZD -19
EURJPY 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 318K
XAUUSD 3.8K
USDJPY 906
GBPJPY 1.3K
EURUSD -962
EURAUD 610
GBPAUD 617
GBPUSD 159
AUDUSD -19
EURNZD -667
EURJPY -3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +46.61 USD
Peor transacción: -65 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +62.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real28
0.00 × 26
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.18 × 11
RoboForex-ECN-3
0.20 × 10
RawForex-Real
0.32 × 25
ThreeTrader-Live
0.44 × 9
VantageInternational-Live 4
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.09 × 53
Exness-Real4
1.80 × 101
ICMCapitalVC-LIVE3
2.40 × 113
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real33
3.67 × 18
BlackBullMarkets-Live
5.40 × 5
Exness-Real29
5.95 × 339
Exness-Real16
6.47 × 214
TradeMaxGlobal-Demo
16.71 × 7
Exness-Real
26.21 × 455
2025.12.23 19:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 03:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 07:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 00:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 05:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 05:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.02 05:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
