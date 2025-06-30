СигналыРазделы
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips4

0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 83 USD в месяц
прирост с 2025 16%
Exness-Real33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
212
Прибыльных трейдов:
142 (66.98%)
Убыточных трейдов:
70 (33.02%)
Лучший трейд:
46.61 USD
Худший трейд:
-65.29 USD
Общая прибыль:
1 021.85 USD (1 132 783 pips)
Общий убыток:
-794.59 USD (808 828 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (62.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
239.80 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
15.01%
Макс. загрузка депозита:
12.57%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
82 (38.68%)
Коротких трейдов:
130 (61.32%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
7.20 USD
Средний убыток:
-11.35 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-15.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-296.43 USD (9)
Прирост в месяц:
13.59%
Годовой прогноз:
166.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
297.93 USD (15.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.81% (297.93 USD)
По эквити:
24.20% (462.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 75
XAUUSD 54
USDJPY 20
GBPJPY 17
EURUSD 14
EURAUD 14
GBPAUD 7
GBPUSD 5
AUDUSD 4
EURNZD 1
EURJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 156
XAUUSD 19
USDJPY 29
GBPJPY 43
EURUSD -48
EURAUD 20
GBPAUD 20
GBPUSD 8
AUDUSD -1
EURNZD -19
EURJPY 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 318K
XAUUSD 3.8K
USDJPY 906
GBPJPY 1.3K
EURUSD -962
EURAUD 610
GBPAUD 617
GBPUSD 159
AUDUSD -19
EURNZD -667
EURJPY -3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.61 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +62.23 USD
Макс. убыток в серии: -15.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real28
0.00 × 26
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.18 × 11
RoboForex-ECN-3
0.20 × 10
RawForex-Real
0.32 × 25
ThreeTrader-Live
0.44 × 9
VantageInternational-Live 4
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.09 × 53
Exness-Real4
1.80 × 101
ICMCapitalVC-LIVE3
2.40 × 113
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real33
3.67 × 18
BlackBullMarkets-Live
5.40 × 5
Exness-Real29
5.95 × 339
Exness-Real16
6.47 × 214
TradeMaxGlobal-Demo
16.71 × 7
Exness-Real
26.21 × 455
Нет отзывов
2025.12.23 19:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 03:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 07:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 00:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 05:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 05:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.02 05:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sure Pips4
83 USD в месяц
16%
0
0
USD
1.6K
USD
8
0%
212
66%
15%
1.28
1.07
USD
24%
1:500
Копировать

