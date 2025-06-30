SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sure Pips4
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips4

Md Hasanuzzaman Khan
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 83 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
Exness-Real33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
108
Bénéfice trades:
73 (67.59%)
Perte trades:
35 (32.41%)
Meilleure transaction:
41.00 USD
Pire transaction:
-57.12 USD
Bénéfice brut:
553.84 USD (318 320 pips)
Perte brute:
-338.89 USD (149 655 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (159.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
159.49 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
15.21%
Charge de dépôt maximale:
6.72%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.54
Longs trades:
45 (41.67%)
Courts trades:
63 (58.33%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
1.99 USD
Bénéfice moyen:
7.59 USD
Perte moyenne:
-9.68 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-40.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-89.75 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.23%
Prévision annuelle:
51.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.88 USD
Maximal:
139.29 USD (6.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.42% (137.19 USD)
Par fonds propres:
4.28% (84.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 22
BTCUSD 20
EURAUD 12
USDJPY 10
GBPUSD 8
GBPJPY 8
EURUSD 8
GBPAUD 5
EURJPY 3
USDCHF 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 1
EURNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 47
BTCUSD 80
EURAUD -10
USDJPY -7
GBPUSD 6
GBPJPY -6
EURUSD 30
GBPAUD -11
EURJPY 7
USDCHF 35
NZDUSD -9
NZDJPY -6
AUDUSD 8
XAGUSD 66
CHFJPY -1
EURNZD -14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9.3K
BTCUSD 159K
EURAUD -303
USDJPY -211
GBPUSD 122
GBPJPY -189
EURUSD 605
GBPAUD -347
EURJPY 209
USDCHF 559
NZDUSD -174
NZDJPY -189
AUDUSD 153
XAGUSD 266
CHFJPY -16
EURNZD -471
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.00 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +159.49 USD
Perte consécutive maximale: -40.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real28
0.00 × 26
Coinexx-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
GMI-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.06 × 16
TMGM.TradeMax-Demo
0.13 × 16
RawForex-Real
0.28 × 29
ThreeTrader-Live
0.44 × 9
VantageInternational-Live 4
0.61 × 28
ICMarketsSC-Live10
1.03 × 64
Exness-Real4
1.49 × 130
FPMarketsSC-Live3
1.75 × 20
ICMCapitalVC-LIVE3
2.40 × 113
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real33
3.67 × 18
BlackBullMarkets-Live
4.67 × 6
Exness-Real29
5.49 × 370
VantageInternational-Live 11
5.75 × 4
Exness-Real16
6.39 × 217
TradeMaxGlobal-Demo
10.64 × 11
Exness-Real
26.04 × 458
Aucun avis
2025.09.08 05:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 05:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.02 05:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 02:07
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 7.69% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

