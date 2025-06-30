信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Sure Pips4
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips4

Md Hasanuzzaman Khan
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 83 USD per 
增长自 2025 16%
Exness-Real33
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
212
盈利交易:
142 (66.98%)
亏损交易:
70 (33.02%)
最好交易:
46.61 USD
最差交易:
-65.29 USD
毛利:
1 021.85 USD (1 132 783 pips)
毛利亏损:
-794.59 USD (808 828 pips)
最大连续赢利:
12 (62.23 USD)
最大连续盈利:
239.80 USD (10)
夏普比率:
0.08
交易活动:
15.01%
最大入金加载:
12.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.76
长期交易:
82 (38.68%)
短期交易:
130 (61.32%)
利润因子:
1.29
预期回报:
1.07 USD
平均利润:
7.20 USD
平均损失:
-11.35 USD
最大连续失误:
10 (-15.75 USD)
最大连续亏损:
-296.43 USD (9)
每月增长:
13.59%
年度预测:
166.38%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
297.93 USD (15.81%)
相对跌幅:
结余:
15.81% (297.93 USD)
净值:
24.20% (462.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 75
XAUUSD 54
USDJPY 20
GBPJPY 17
EURUSD 14
EURAUD 14
GBPAUD 7
GBPUSD 5
AUDUSD 4
EURNZD 1
EURJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 156
XAUUSD 19
USDJPY 29
GBPJPY 43
EURUSD -48
EURAUD 20
GBPAUD 20
GBPUSD 8
AUDUSD -1
EURNZD -19
EURJPY 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 318K
XAUUSD 3.8K
USDJPY 906
GBPJPY 1.3K
EURUSD -962
EURAUD 610
GBPAUD 617
GBPUSD 159
AUDUSD -19
EURNZD -667
EURJPY -3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.61 USD
最差交易: -65 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +62.23 USD
最大连续亏损: -15.75 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real28
0.00 × 26
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.18 × 11
RoboForex-ECN-3
0.20 × 10
RawForex-Real
0.32 × 25
ThreeTrader-Live
0.44 × 9
VantageInternational-Live 4
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.09 × 53
Exness-Real4
1.80 × 101
ICMCapitalVC-LIVE3
2.40 × 113
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real33
3.67 × 18
BlackBullMarkets-Live
5.40 × 5
Exness-Real29
5.95 × 339
Exness-Real16
6.47 × 214
TradeMaxGlobal-Demo
16.71 × 7
Exness-Real
26.21 × 455
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫

💹Expert Trader
💹Very Low SL
💹Auto Copy Trading
💹90% Accuracy of Trading
💹Real Passive income
💹Custom Fixed lot use 
💹+10 Years of Experience

Telegram __ Admin & Owner:
@Profxanalysis1

Channel Link :  https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl
没有评论
2025.12.23 19:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 03:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 07:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 00:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 05:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 05:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.02 05:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
