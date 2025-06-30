- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
212
盈利交易:
142 (66.98%)
亏损交易:
70 (33.02%)
最好交易:
46.61 USD
最差交易:
-65.29 USD
毛利:
1 021.85 USD (1 132 783 pips)
毛利亏损:
-794.59 USD (808 828 pips)
最大连续赢利:
12 (62.23 USD)
最大连续盈利:
239.80 USD (10)
夏普比率:
0.08
交易活动:
15.01%
最大入金加载:
12.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.76
长期交易:
82 (38.68%)
短期交易:
130 (61.32%)
利润因子:
1.29
预期回报:
1.07 USD
平均利润:
7.20 USD
平均损失:
-11.35 USD
最大连续失误:
10 (-15.75 USD)
最大连续亏损:
-296.43 USD (9)
每月增长:
13.59%
年度预测:
166.38%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
297.93 USD (15.81%)
相对跌幅:
结余:
15.81% (297.93 USD)
净值:
24.20% (462.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|75
|XAUUSD
|54
|USDJPY
|20
|GBPJPY
|17
|EURUSD
|14
|EURAUD
|14
|GBPAUD
|7
|GBPUSD
|5
|AUDUSD
|4
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|156
|XAUUSD
|19
|USDJPY
|29
|GBPJPY
|43
|EURUSD
|-48
|EURAUD
|20
|GBPAUD
|20
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|-1
|EURNZD
|-19
|EURJPY
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|318K
|XAUUSD
|3.8K
|USDJPY
|906
|GBPJPY
|1.3K
|EURUSD
|-962
|EURAUD
|610
|GBPAUD
|617
|GBPUSD
|159
|AUDUSD
|-19
|EURNZD
|-667
|EURJPY
|-3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.61 USD
最差交易: -65 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +62.23 USD
最大连续亏损: -15.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real28
|0.00 × 26
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.18 × 11
|
RoboForex-ECN-3
|0.20 × 10
|
RawForex-Real
|0.32 × 25
|
ThreeTrader-Live
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 4
|0.68 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.09 × 53
|
Exness-Real4
|1.80 × 101
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|2.40 × 113
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real33
|3.67 × 18
|
BlackBullMarkets-Live
|5.40 × 5
|
Exness-Real29
|5.95 × 339
|
Exness-Real16
|6.47 × 214
|
TradeMaxGlobal-Demo
|16.71 × 7
|
Exness-Real
|26.21 × 455
