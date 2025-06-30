- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
159
利益トレード:
100 (62.89%)
損失トレード:
59 (37.11%)
ベストトレード:
46.61 USD
最悪のトレード:
-65.29 USD
総利益:
849.33 USD (1 057 652 pips)
総損失:
-655.44 USD (777 361 pips)
最大連続の勝ち:
11 (44.97 USD)
最大連続利益:
239.80 USD (10)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
15.01%
最大入金額:
12.57%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
59 (37.11%)
短いトレード:
100 (62.89%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
1.22 USD
平均利益:
8.49 USD
平均損失:
-11.11 USD
最大連続の負け:
10 (-15.75 USD)
最大連続損失:
-296.43 USD (9)
月間成長:
6.86%
年間予想:
83.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
297.93 USD (15.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.81% (297.93 USD)
エクイティによる:
24.20% (462.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|64
|XAUUSD
|54
|USDJPY
|12
|EURUSD
|7
|EURAUD
|6
|GBPJPY
|6
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|135
|XAUUSD
|19
|USDJPY
|15
|EURUSD
|-8
|EURAUD
|0
|GBPJPY
|27
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|275K
|XAUUSD
|3.8K
|USDJPY
|466
|EURUSD
|-154
|EURAUD
|-10
|GBPJPY
|841
|GBPAUD
|93
|GBPUSD
|18
|AUDUSD
|47
|EURJPY
|-3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.61 USD
最悪のトレード: -65 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +44.97 USD
最大連続損失: -15.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real28
|0.00 × 26
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.18 × 11
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 8
|
RawForex-Real
|0.32 × 25
|
ThreeTrader-Live
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 4
|0.68 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.09 × 53
|
Exness-Real4
|1.80 × 101
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|2.40 × 113
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real33
|3.67 × 18
|
BlackBullMarkets-Live
|5.40 × 5
|
Exness-Real29
|5.95 × 339
|
Exness-Real16
|6.47 × 214
|
TradeMaxGlobal-Demo
|16.71 × 7
|
Exness-Real
|26.21 × 455
