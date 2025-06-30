シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Sure Pips4
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips4

Md Hasanuzzaman Khan
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  83  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 14%
Exness-Real33
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
159
利益トレード:
100 (62.89%)
損失トレード:
59 (37.11%)
ベストトレード:
46.61 USD
最悪のトレード:
-65.29 USD
総利益:
849.33 USD (1 057 652 pips)
総損失:
-655.44 USD (777 361 pips)
最大連続の勝ち:
11 (44.97 USD)
最大連続利益:
239.80 USD (10)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
15.01%
最大入金額:
12.57%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
59 (37.11%)
短いトレード:
100 (62.89%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
1.22 USD
平均利益:
8.49 USD
平均損失:
-11.11 USD
最大連続の負け:
10 (-15.75 USD)
最大連続損失:
-296.43 USD (9)
月間成長:
6.86%
年間予想:
83.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
297.93 USD (15.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.81% (297.93 USD)
エクイティによる:
24.20% (462.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 64
XAUUSD 54
USDJPY 12
EURUSD 7
EURAUD 6
GBPJPY 6
GBPAUD 3
GBPUSD 3
AUDUSD 3
EURJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 135
XAUUSD 19
USDJPY 15
EURUSD -8
EURAUD 0
GBPJPY 27
GBPAUD 3
GBPUSD 1
AUDUSD 2
EURJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 275K
XAUUSD 3.8K
USDJPY 466
EURUSD -154
EURAUD -10
GBPJPY 841
GBPAUD 93
GBPUSD 18
AUDUSD 47
EURJPY -3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +46.61 USD
最悪のトレード: -65 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +44.97 USD
最大連続損失: -15.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real28
0.00 × 26
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.18 × 11
RoboForex-ECN-3
0.25 × 8
RawForex-Real
0.32 × 25
ThreeTrader-Live
0.44 × 9
VantageInternational-Live 4
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.09 × 53
Exness-Real4
1.80 × 101
ICMCapitalVC-LIVE3
2.40 × 113
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real33
3.67 × 18
BlackBullMarkets-Live
5.40 × 5
Exness-Real29
5.95 × 339
Exness-Real16
6.47 × 214
TradeMaxGlobal-Demo
16.71 × 7
Exness-Real
26.21 × 455
レビューなし
2025.12.23 19:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 03:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 07:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 00:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 05:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 05:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.02 05:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
