Christian Daniel Breth

Arche one

Christian Daniel Breth
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
757
Kârla kapanan işlemler:
412 (54.42%)
Zararla kapanan işlemler:
345 (45.57%)
En iyi işlem:
364.84 EUR
En kötü işlem:
-101.34 EUR
Brüt kâr:
12 113.34 EUR (9 799 654 pips)
Brüt zarar:
-10 426.62 EUR (10 751 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (67.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
364.84 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.25%
Maks. mevduat yükü:
28.57%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
641 (84.68%)
Satış işlemleri:
116 (15.32%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
2.23 EUR
Ortalama kâr:
29.40 EUR
Ortalama zarar:
-30.22 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-284.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-332.78 EUR (7)
Aylık büyüme:
16.95%
Yıllık tahmin:
205.64%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
737.40 EUR
Maksimum:
1 507.33 EUR (21.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.25% (1 233.68 EUR)
Varlığa göre:
2.30% (161.13 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 142
DE40 117
XAUUSD 106
US500 74
USDJPY 58
JP225 53
XAUAUD 43
USTEC 38
US30 22
TSLA.NAS 21
XAUJPY 19
US2000 12
NFLX.NAS 8
GS.NYSE 7
MVRS.NAS 6
AMZN.NAS 6
XAGAUD 5
MSFT.NAS 4
GBPJPY 3
MA.NYSE 3
AAPL.NAS 3
NVDA.NAS 2
ORCL.NYSE 2
COST.NAS 1
AVGO.NAS 1
RR.LSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -111
DE40 -511
XAUUSD -224
US500 -107
USDJPY 810
JP225 133
XAUAUD 833
USTEC 375
US30 -78
TSLA.NAS -220
XAUJPY 1.1K
US2000 -3
NFLX.NAS 36
GS.NYSE 60
MVRS.NAS -5
AMZN.NAS -111
XAGAUD 17
MSFT.NAS -25
GBPJPY -65
MA.NYSE -39
AAPL.NAS 133
NVDA.NAS -31
ORCL.NYSE 29
COST.NAS -26
AVGO.NAS -56
RR.LSE 9
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -1.3M
DE40 -217K
XAUUSD 37K
US500 4K
USDJPY 5.9K
JP225 229K
XAUAUD 94K
USTEC 165K
US30 -26K
TSLA.NAS -51
XAUJPY 46K
US2000 -357
NFLX.NAS 3.4K
GS.NYSE 2.5K
MVRS.NAS -263
AMZN.NAS -23K
XAGAUD 1.3K
MSFT.NAS -415
GBPJPY -1.4K
MA.NYSE -1K
AAPL.NAS 16K
NVDA.NAS -1.5K
ORCL.NYSE 662
COST.NAS -1.1K
AVGO.NAS -12K
RR.LSE 300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +364.84 EUR
En kötü işlem: -101 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +67.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -284.98 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 3
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 9
OxSecurities-Live
0.00 × 3
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.35 × 225
73 daha fazla...
I trade here my own Strategies with different EAS

I deposit & withdraw, so the relative Drawdown is not a representative measure




İnceleme yok
2025.09.08 22:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.30 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 14:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 18:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 18:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 20:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Arche one
Ayda 5000 USD
16%
0
0
USD
14K
EUR
13
91%
757
54%
98%
1.16
2.23
EUR
17%
1:500
Kopyala

