İşlemler:
757
Kârla kapanan işlemler:
412 (54.42%)
Zararla kapanan işlemler:
345 (45.57%)
En iyi işlem:
364.84 EUR
En kötü işlem:
-101.34 EUR
Brüt kâr:
12 113.34 EUR (9 799 654 pips)
Brüt zarar:
-10 426.62 EUR (10 751 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (67.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
364.84 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.25%
Maks. mevduat yükü:
28.57%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
641 (84.68%)
Satış işlemleri:
116 (15.32%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
2.23 EUR
Ortalama kâr:
29.40 EUR
Ortalama zarar:
-30.22 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-284.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-332.78 EUR (7)
Aylık büyüme:
16.95%
Yıllık tahmin:
205.64%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
737.40 EUR
Maksimum:
1 507.33 EUR (21.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.25% (1 233.68 EUR)
Varlığa göre:
2.30% (161.13 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|142
|DE40
|117
|XAUUSD
|106
|US500
|74
|USDJPY
|58
|JP225
|53
|XAUAUD
|43
|USTEC
|38
|US30
|22
|TSLA.NAS
|21
|XAUJPY
|19
|US2000
|12
|NFLX.NAS
|8
|GS.NYSE
|7
|MVRS.NAS
|6
|AMZN.NAS
|6
|XAGAUD
|5
|MSFT.NAS
|4
|GBPJPY
|3
|MA.NYSE
|3
|AAPL.NAS
|3
|NVDA.NAS
|2
|ORCL.NYSE
|2
|COST.NAS
|1
|AVGO.NAS
|1
|RR.LSE
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-111
|DE40
|-511
|XAUUSD
|-224
|US500
|-107
|USDJPY
|810
|JP225
|133
|XAUAUD
|833
|USTEC
|375
|US30
|-78
|TSLA.NAS
|-220
|XAUJPY
|1.1K
|US2000
|-3
|NFLX.NAS
|36
|GS.NYSE
|60
|MVRS.NAS
|-5
|AMZN.NAS
|-111
|XAGAUD
|17
|MSFT.NAS
|-25
|GBPJPY
|-65
|MA.NYSE
|-39
|AAPL.NAS
|133
|NVDA.NAS
|-31
|ORCL.NYSE
|29
|COST.NAS
|-26
|AVGO.NAS
|-56
|RR.LSE
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-1.3M
|DE40
|-217K
|XAUUSD
|37K
|US500
|4K
|USDJPY
|5.9K
|JP225
|229K
|XAUAUD
|94K
|USTEC
|165K
|US30
|-26K
|TSLA.NAS
|-51
|XAUJPY
|46K
|US2000
|-357
|NFLX.NAS
|3.4K
|GS.NYSE
|2.5K
|MVRS.NAS
|-263
|AMZN.NAS
|-23K
|XAGAUD
|1.3K
|MSFT.NAS
|-415
|GBPJPY
|-1.4K
|MA.NYSE
|-1K
|AAPL.NAS
|16K
|NVDA.NAS
|-1.5K
|ORCL.NYSE
|662
|COST.NAS
|-1.1K
|AVGO.NAS
|-12K
|RR.LSE
|300
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +364.84 EUR
En kötü işlem: -101 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +67.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -284.98 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.35 × 225
I trade here my own Strategies with different EAS
I deposit & withdraw, so the relative Drawdown is not a representative measure
İnceleme yok
