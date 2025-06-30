- 자본
- 축소
트레이드:
1 328
이익 거래:
701 (52.78%)
손실 거래:
627 (47.21%)
최고의 거래:
364.84 EUR
최악의 거래:
-301.90 EUR
총 수익:
25 424.59 EUR (20 505 857 pips)
총 손실:
-21 740.95 EUR (17 793 997 pips)
연속 최대 이익:
16 (67.93 EUR)
연속 최대 이익:
532.94 EUR (4)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
90.61%
최대 입금량:
28.57%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
2.19
롱(주식매수):
1 055 (79.44%)
숏(주식차입매도):
273 (20.56%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
2.77 EUR
평균 이익:
36.27 EUR
평균 손실:
-34.67 EUR
연속 최대 손실:
11 (-482.53 EUR)
연속 최대 손실:
-482.53 EUR (11)
월별 성장률:
4.69%
연간 예측:
56.95%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
737.40 EUR
최대한의:
1 680.99 EUR (16.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.25% (1 233.68 EUR)
자본금별:
3.42% (541.62 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|DE40
|253
|BTCUSD
|222
|XAUUSD
|131
|USDJPY
|114
|USTEC
|109
|US500
|94
|XAUAUD
|80
|JP225
|74
|TSLA.NAS
|72
|US30
|44
|XAUJPY
|44
|US2000
|12
|NFLX.NAS
|10
|GS.NYSE
|9
|MVRS.NAS
|8
|MSFT.NAS
|7
|AMZN.NAS
|7
|XAGAUD
|5
|MA.NYSE
|5
|AAPL.NAS
|5
|XAGUSD
|5
|GOOG.NAS
|4
|GBPJPY
|3
|NVDA.NAS
|2
|COST.NAS
|2
|ORCL.NYSE
|2
|AVGO.NAS
|2
|RR.LSE
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|DE40
|223
|BTCUSD
|-212
|XAUUSD
|71
|USDJPY
|1.8K
|USTEC
|930
|US500
|-541
|XAUAUD
|911
|JP225
|175
|TSLA.NAS
|211
|US30
|-502
|XAUJPY
|1.6K
|US2000
|-3
|NFLX.NAS
|106
|GS.NYSE
|-65
|MVRS.NAS
|-159
|MSFT.NAS
|17
|AMZN.NAS
|26
|XAGAUD
|17
|MA.NYSE
|-46
|AAPL.NAS
|133
|XAGUSD
|38
|GOOG.NAS
|-296
|GBPJPY
|-65
|NVDA.NAS
|-31
|COST.NAS
|-84
|ORCL.NYSE
|29
|AVGO.NAS
|-136
|RR.LSE
|9
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|DE40
|-97K
|BTCUSD
|-378K
|XAUUSD
|53K
|USDJPY
|12K
|USTEC
|398K
|US500
|-22K
|XAUAUD
|80K
|JP225
|367K
|TSLA.NAS
|2.3K
|US30
|-225K
|XAUJPY
|47K
|US2000
|-357
|NFLX.NAS
|7.7K
|GS.NYSE
|-1.7K
|MVRS.NAS
|-6.4K
|MSFT.NAS
|727
|AMZN.NAS
|-2.2K
|XAGAUD
|1.3K
|MA.NYSE
|-1K
|AAPL.NAS
|16K
|XAGUSD
|2.1K
|GOOG.NAS
|-4.2K
|GBPJPY
|-1.4K
|NVDA.NAS
|-1.5K
|COST.NAS
|-3.3K
|ORCL.NYSE
|662
|AVGO.NAS
|-41K
|RR.LSE
|300
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +364.84 EUR
최악의 거래: -302 EUR
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +67.93 EUR
연속 최대 손실: -482.53 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.45 × 256
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.80 × 10772
I use and show this account for different reasons (this signal is not made for copying!)
1. Growing my own capital efficiently
2. Monitoring
3. Transparency
The main difference between this account and most of the other accounts shown here on MQL5 is that I'm not solely trying to present a perfect equity curve to promote my products. My primary goal is to make money, and as a side effect, I aim to depict the reality of trading as transparently as possible to give others a sense of what real trading looks like.
