Christian Daniel Breth

Arche one

Christian Daniel Breth
0 리뷰
안정성
28
0 / 0 USD
월별 5000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 32%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 328
이익 거래:
701 (52.78%)
손실 거래:
627 (47.21%)
최고의 거래:
364.84 EUR
최악의 거래:
-301.90 EUR
총 수익:
25 424.59 EUR (20 505 857 pips)
총 손실:
-21 740.95 EUR (17 793 997 pips)
연속 최대 이익:
16 (67.93 EUR)
연속 최대 이익:
532.94 EUR (4)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
90.61%
최대 입금량:
28.57%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
2.19
롱(주식매수):
1 055 (79.44%)
숏(주식차입매도):
273 (20.56%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
2.77 EUR
평균 이익:
36.27 EUR
평균 손실:
-34.67 EUR
연속 최대 손실:
11 (-482.53 EUR)
연속 최대 손실:
-482.53 EUR (11)
월별 성장률:
4.69%
연간 예측:
56.95%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
737.40 EUR
최대한의:
1 680.99 EUR (16.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.25% (1 233.68 EUR)
자본금별:
3.42% (541.62 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
DE40 253
BTCUSD 222
XAUUSD 131
USDJPY 114
USTEC 109
US500 94
XAUAUD 80
JP225 74
TSLA.NAS 72
US30 44
XAUJPY 44
US2000 12
NFLX.NAS 10
GS.NYSE 9
MVRS.NAS 8
MSFT.NAS 7
AMZN.NAS 7
XAGAUD 5
MA.NYSE 5
AAPL.NAS 5
XAGUSD 5
GOOG.NAS 4
GBPJPY 3
NVDA.NAS 2
COST.NAS 2
ORCL.NYSE 2
AVGO.NAS 2
RR.LSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
DE40 223
BTCUSD -212
XAUUSD 71
USDJPY 1.8K
USTEC 930
US500 -541
XAUAUD 911
JP225 175
TSLA.NAS 211
US30 -502
XAUJPY 1.6K
US2000 -3
NFLX.NAS 106
GS.NYSE -65
MVRS.NAS -159
MSFT.NAS 17
AMZN.NAS 26
XAGAUD 17
MA.NYSE -46
AAPL.NAS 133
XAGUSD 38
GOOG.NAS -296
GBPJPY -65
NVDA.NAS -31
COST.NAS -84
ORCL.NYSE 29
AVGO.NAS -136
RR.LSE 9
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
DE40 -97K
BTCUSD -378K
XAUUSD 53K
USDJPY 12K
USTEC 398K
US500 -22K
XAUAUD 80K
JP225 367K
TSLA.NAS 2.3K
US30 -225K
XAUJPY 47K
US2000 -357
NFLX.NAS 7.7K
GS.NYSE -1.7K
MVRS.NAS -6.4K
MSFT.NAS 727
AMZN.NAS -2.2K
XAGAUD 1.3K
MA.NYSE -1K
AAPL.NAS 16K
XAGUSD 2.1K
GOOG.NAS -4.2K
GBPJPY -1.4K
NVDA.NAS -1.5K
COST.NAS -3.3K
ORCL.NYSE 662
AVGO.NAS -41K
RR.LSE 300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +364.84 EUR
최악의 거래: -302 EUR
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +67.93 EUR
연속 최대 손실: -482.53 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.33 × 3
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.45 × 256
Exness-MT5Real7
2.80 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
2.80 × 10772
76 더...
I use and show this account for different reasons (this signal is not made for copying!)

1. Growing my own capital efficiently

2. Monitoring

3. Transparency 


The main difference between this account and most of the other accounts shown here on MQL5 is that I'm not solely trying to present a perfect equity curve to promote my products. My primary goal is to make money, and as a side effect, I aim to depict the reality of trading as transparently as possible to give others a sense of what real trading looks like.





리뷰 없음
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 20:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 04:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 22:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.30 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 14:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 18:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 18:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
