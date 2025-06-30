SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Arche one
Christian Daniel Breth

Arche one

Christian Daniel Breth
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
744
Bénéfice trades:
403 (54.16%)
Perte trades:
341 (45.83%)
Meilleure transaction:
364.84 EUR
Pire transaction:
-101.34 EUR
Bénéfice brut:
11 926.90 EUR (9 750 903 pips)
Perte brute:
-10 322.53 EUR (10 637 872 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (67.93 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
364.84 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.25%
Charge de dépôt maximale:
28.57%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
629 (84.54%)
Courts trades:
115 (15.46%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
2.16 EUR
Bénéfice moyen:
29.60 EUR
Perte moyenne:
-30.27 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-284.98 EUR)
Perte consécutive maximale:
-332.78 EUR (7)
Croissance mensuelle:
17.53%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
737.40 EUR
Maximal:
1 507.33 EUR (21.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.25% (1 233.68 EUR)
Par fonds propres:
2.30% (161.13 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 139
DE40 115
XAUUSD 105
US500 74
USDJPY 57
JP225 53
XAUAUD 41
USTEC 37
US30 22
TSLA.NAS 19
XAUJPY 19
US2000 12
NFLX.NAS 8
GS.NYSE 7
MVRS.NAS 6
AMZN.NAS 6
XAGAUD 5
MSFT.NAS 4
GBPJPY 3
MA.NYSE 3
NVDA.NAS 2
ORCL.NYSE 2
AAPL.NAS 2
COST.NAS 1
AVGO.NAS 1
RR.LSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -59
DE40 -578
XAUUSD -254
US500 -107
USDJPY 865
JP225 133
XAUAUD 785
USTEC 365
US30 -78
TSLA.NAS -224
XAUJPY 1.1K
US2000 -3
NFLX.NAS 36
GS.NYSE 60
MVRS.NAS -5
AMZN.NAS -111
XAGAUD 17
MSFT.NAS -25
GBPJPY -65
MA.NYSE -39
NVDA.NAS -31
ORCL.NYSE 29
AAPL.NAS 90
COST.NAS -26
AVGO.NAS -56
RR.LSE 9
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -1.2M
DE40 -241K
XAUUSD 34K
US500 4K
USDJPY 6.2K
JP225 229K
XAUAUD 89K
USTEC 155K
US30 -26K
TSLA.NAS -144
XAUJPY 46K
US2000 -357
NFLX.NAS 3.4K
GS.NYSE 2.5K
MVRS.NAS -263
AMZN.NAS -23K
XAGAUD 1.3K
MSFT.NAS -415
GBPJPY -1.4K
MA.NYSE -1K
NVDA.NAS -1.5K
ORCL.NYSE 662
AAPL.NAS 11K
COST.NAS -1.1K
AVGO.NAS -12K
RR.LSE 300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +364.84 EUR
Pire transaction: -101 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +67.93 EUR
Perte consécutive maximale: -284.98 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 3
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 9
OxSecurities-Live
0.00 × 3
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.35 × 225
73 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

I trade here my own Strategies with different EAS

I deposit & withdraw, so the relative Drawdown is not a representative measure




Aucun avis
2025.09.08 22:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.30 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 14:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 18:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 18:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 20:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Arche one
5000 USD par mois
15%
0
0
USD
13K
EUR
13
90%
744
54%
98%
1.15
2.16
EUR
17%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.