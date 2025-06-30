- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
744
Bénéfice trades:
403 (54.16%)
Perte trades:
341 (45.83%)
Meilleure transaction:
364.84 EUR
Pire transaction:
-101.34 EUR
Bénéfice brut:
11 926.90 EUR (9 750 903 pips)
Perte brute:
-10 322.53 EUR (10 637 872 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (67.93 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
364.84 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.25%
Charge de dépôt maximale:
28.57%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
629 (84.54%)
Courts trades:
115 (15.46%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
2.16 EUR
Bénéfice moyen:
29.60 EUR
Perte moyenne:
-30.27 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-284.98 EUR)
Perte consécutive maximale:
-332.78 EUR (7)
Croissance mensuelle:
17.53%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
737.40 EUR
Maximal:
1 507.33 EUR (21.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.25% (1 233.68 EUR)
Par fonds propres:
2.30% (161.13 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|139
|DE40
|115
|XAUUSD
|105
|US500
|74
|USDJPY
|57
|JP225
|53
|XAUAUD
|41
|USTEC
|37
|US30
|22
|TSLA.NAS
|19
|XAUJPY
|19
|US2000
|12
|NFLX.NAS
|8
|GS.NYSE
|7
|MVRS.NAS
|6
|AMZN.NAS
|6
|XAGAUD
|5
|MSFT.NAS
|4
|GBPJPY
|3
|MA.NYSE
|3
|NVDA.NAS
|2
|ORCL.NYSE
|2
|AAPL.NAS
|2
|COST.NAS
|1
|AVGO.NAS
|1
|RR.LSE
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-59
|DE40
|-578
|XAUUSD
|-254
|US500
|-107
|USDJPY
|865
|JP225
|133
|XAUAUD
|785
|USTEC
|365
|US30
|-78
|TSLA.NAS
|-224
|XAUJPY
|1.1K
|US2000
|-3
|NFLX.NAS
|36
|GS.NYSE
|60
|MVRS.NAS
|-5
|AMZN.NAS
|-111
|XAGAUD
|17
|MSFT.NAS
|-25
|GBPJPY
|-65
|MA.NYSE
|-39
|NVDA.NAS
|-31
|ORCL.NYSE
|29
|AAPL.NAS
|90
|COST.NAS
|-26
|AVGO.NAS
|-56
|RR.LSE
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-1.2M
|DE40
|-241K
|XAUUSD
|34K
|US500
|4K
|USDJPY
|6.2K
|JP225
|229K
|XAUAUD
|89K
|USTEC
|155K
|US30
|-26K
|TSLA.NAS
|-144
|XAUJPY
|46K
|US2000
|-357
|NFLX.NAS
|3.4K
|GS.NYSE
|2.5K
|MVRS.NAS
|-263
|AMZN.NAS
|-23K
|XAGAUD
|1.3K
|MSFT.NAS
|-415
|GBPJPY
|-1.4K
|MA.NYSE
|-1K
|NVDA.NAS
|-1.5K
|ORCL.NYSE
|662
|AAPL.NAS
|11K
|COST.NAS
|-1.1K
|AVGO.NAS
|-12K
|RR.LSE
|300
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +364.84 EUR
Pire transaction: -101 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +67.93 EUR
Perte consécutive maximale: -284.98 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.35 × 225
73 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
I trade here my own Strategies with different EAS
I deposit & withdraw, so the relative Drawdown is not a representative measure
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
5000 USD par mois
15%
0
0
USD
USD
13K
EUR
EUR
13
90%
744
54%
98%
1.15
2.16
EUR
EUR
17%
1:500