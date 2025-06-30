- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 319
利益トレード:
695 (52.69%)
損失トレード:
624 (47.31%)
ベストトレード:
364.84 EUR
最悪のトレード:
-301.90 EUR
総利益:
24 941.51 EUR (20 383 407 pips)
総損失:
-21 559.52 EUR (17 763 751 pips)
最大連続の勝ち:
16 (67.93 EUR)
最大連続利益:
532.94 EUR (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
96.75%
最大入金額:
28.57%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
2.01
長いトレード:
1 050 (79.61%)
短いトレード:
269 (20.39%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
2.56 EUR
平均利益:
35.89 EUR
平均損失:
-34.55 EUR
最大連続の負け:
11 (-482.53 EUR)
最大連続損失:
-482.53 EUR (11)
月間成長:
-4.38%
年間予想:
-53.14%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
737.40 EUR
最大の:
1 680.99 EUR (16.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.25% (1 233.68 EUR)
エクイティによる:
3.42% (541.62 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|DE40
|250
|BTCUSD
|220
|XAUUSD
|131
|USDJPY
|112
|USTEC
|109
|US500
|94
|XAUAUD
|80
|JP225
|74
|TSLA.NAS
|70
|US30
|44
|XAUJPY
|44
|US2000
|12
|NFLX.NAS
|10
|GS.NYSE
|9
|MVRS.NAS
|8
|MSFT.NAS
|7
|AMZN.NAS
|7
|XAGAUD
|5
|MA.NYSE
|5
|AAPL.NAS
|5
|XAGUSD
|5
|GOOG.NAS
|4
|GBPJPY
|3
|NVDA.NAS
|2
|COST.NAS
|2
|ORCL.NYSE
|2
|AVGO.NAS
|2
|RR.LSE
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|DE40
|140
|BTCUSD
|-299
|XAUUSD
|71
|USDJPY
|1.8K
|USTEC
|930
|US500
|-541
|XAUAUD
|911
|JP225
|175
|TSLA.NAS
|37
|US30
|-502
|XAUJPY
|1.6K
|US2000
|-3
|NFLX.NAS
|106
|GS.NYSE
|-65
|MVRS.NAS
|-159
|MSFT.NAS
|17
|AMZN.NAS
|26
|XAGAUD
|17
|MA.NYSE
|-46
|AAPL.NAS
|133
|XAGUSD
|38
|GOOG.NAS
|-296
|GBPJPY
|-65
|NVDA.NAS
|-31
|COST.NAS
|-84
|ORCL.NYSE
|29
|AVGO.NAS
|-136
|RR.LSE
|9
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|DE40
|-101K
|BTCUSD
|-466K
|XAUUSD
|53K
|USDJPY
|12K
|USTEC
|398K
|US500
|-22K
|XAUAUD
|80K
|JP225
|367K
|TSLA.NAS
|1.8K
|US30
|-225K
|XAUJPY
|47K
|US2000
|-357
|NFLX.NAS
|7.7K
|GS.NYSE
|-1.7K
|MVRS.NAS
|-6.4K
|MSFT.NAS
|727
|AMZN.NAS
|-2.2K
|XAGAUD
|1.3K
|MA.NYSE
|-1K
|AAPL.NAS
|16K
|XAGUSD
|2.1K
|GOOG.NAS
|-4.2K
|GBPJPY
|-1.4K
|NVDA.NAS
|-1.5K
|COST.NAS
|-3.3K
|ORCL.NYSE
|662
|AVGO.NAS
|-41K
|RR.LSE
|300
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +364.84 EUR
最悪のトレード: -302 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +67.93 EUR
最大連続損失: -482.53 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 250
|
Exness-MT5Real7
|2.74 × 100
76 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
I use and show this account for different reasons (this signal is not made for copying!)
1. Growing my own capital efficiently
2. Monitoring
3. Transparency (regarding the use of my own EAs, which you can buy here on the site)
The main difference between this account and most of the other accounts shown here on MQL5 is that I'm not solely trying to present a perfect equity curve to promote my products. My primary goal is to make money, and as a side effect, I aim to depict the reality of trading as transparently as possible to give others a sense of what real trading looks like.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
5000 USD/月
30%
0
0
USD
USD
20K
EUR
EUR
26
90%
1 319
52%
97%
1.15
2.56
EUR
EUR
17%
1:500