Christian Daniel Breth

Arche one

Christian Daniel Breth
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  5000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 319
利益トレード:
695 (52.69%)
損失トレード:
624 (47.31%)
ベストトレード:
364.84 EUR
最悪のトレード:
-301.90 EUR
総利益:
24 941.51 EUR (20 383 407 pips)
総損失:
-21 559.52 EUR (17 763 751 pips)
最大連続の勝ち:
16 (67.93 EUR)
最大連続利益:
532.94 EUR (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
96.75%
最大入金額:
28.57%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
2.01
長いトレード:
1 050 (79.61%)
短いトレード:
269 (20.39%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
2.56 EUR
平均利益:
35.89 EUR
平均損失:
-34.55 EUR
最大連続の負け:
11 (-482.53 EUR)
最大連続損失:
-482.53 EUR (11)
月間成長:
-4.38%
年間予想:
-53.14%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
737.40 EUR
最大の:
1 680.99 EUR (16.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.25% (1 233.68 EUR)
エクイティによる:
3.42% (541.62 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
DE40 250
BTCUSD 220
XAUUSD 131
USDJPY 112
USTEC 109
US500 94
XAUAUD 80
JP225 74
TSLA.NAS 70
US30 44
XAUJPY 44
US2000 12
NFLX.NAS 10
GS.NYSE 9
MVRS.NAS 8
MSFT.NAS 7
AMZN.NAS 7
XAGAUD 5
MA.NYSE 5
AAPL.NAS 5
XAGUSD 5
GOOG.NAS 4
GBPJPY 3
NVDA.NAS 2
COST.NAS 2
ORCL.NYSE 2
AVGO.NAS 2
RR.LSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
DE40 140
BTCUSD -299
XAUUSD 71
USDJPY 1.8K
USTEC 930
US500 -541
XAUAUD 911
JP225 175
TSLA.NAS 37
US30 -502
XAUJPY 1.6K
US2000 -3
NFLX.NAS 106
GS.NYSE -65
MVRS.NAS -159
MSFT.NAS 17
AMZN.NAS 26
XAGAUD 17
MA.NYSE -46
AAPL.NAS 133
XAGUSD 38
GOOG.NAS -296
GBPJPY -65
NVDA.NAS -31
COST.NAS -84
ORCL.NYSE 29
AVGO.NAS -136
RR.LSE 9
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
DE40 -101K
BTCUSD -466K
XAUUSD 53K
USDJPY 12K
USTEC 398K
US500 -22K
XAUAUD 80K
JP225 367K
TSLA.NAS 1.8K
US30 -225K
XAUJPY 47K
US2000 -357
NFLX.NAS 7.7K
GS.NYSE -1.7K
MVRS.NAS -6.4K
MSFT.NAS 727
AMZN.NAS -2.2K
XAGAUD 1.3K
MA.NYSE -1K
AAPL.NAS 16K
XAGUSD 2.1K
GOOG.NAS -4.2K
GBPJPY -1.4K
NVDA.NAS -1.5K
COST.NAS -3.3K
ORCL.NYSE 662
AVGO.NAS -41K
RR.LSE 300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +364.84 EUR
最悪のトレード: -302 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +67.93 EUR
最大連続損失: -482.53 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PUPrime-Live
0.00 × 9
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.33 × 3
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 250
Exness-MT5Real7
2.74 × 100
76 より多く...
I use and show this account for different reasons (this signal is not made for copying!)

1. Growing my own capital efficiently

2. Monitoring

3. Transparency (regarding the use of my own EAs, which you can buy here on the site)


The main difference between this account and most of the other accounts shown here on MQL5 is that I'm not solely trying to present a perfect equity curve to promote my products. My primary goal is to make money, and as a side effect, I aim to depict the reality of trading as transparently as possible to give others a sense of what real trading looks like.





2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 20:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 04:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 22:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.30 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 14:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 18:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 18:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
