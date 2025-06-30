- Crescita
Trade:
756
Profit Trade:
411 (54.36%)
Loss Trade:
345 (45.63%)
Best Trade:
364.84 EUR
Worst Trade:
-101.34 EUR
Profitto lordo:
12 113.21 EUR (9 798 904 pips)
Perdita lorda:
-10 426.62 EUR (10 751 341 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (67.93 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
364.84 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.25%
Massimo carico di deposito:
28.57%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
640 (84.66%)
Short Trade:
116 (15.34%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
2.23 EUR
Profitto medio:
29.47 EUR
Perdita media:
-30.22 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-284.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-332.78 EUR (7)
Crescita mensile:
18.89%
Previsione annuale:
229.26%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
737.40 EUR
Massimale:
1 507.33 EUR (21.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.25% (1 233.68 EUR)
Per equità:
2.30% (161.13 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|141
|DE40
|117
|XAUUSD
|106
|US500
|74
|USDJPY
|58
|JP225
|53
|XAUAUD
|43
|USTEC
|38
|US30
|22
|TSLA.NAS
|21
|XAUJPY
|19
|US2000
|12
|NFLX.NAS
|8
|GS.NYSE
|7
|MVRS.NAS
|6
|AMZN.NAS
|6
|XAGAUD
|5
|MSFT.NAS
|4
|GBPJPY
|3
|MA.NYSE
|3
|AAPL.NAS
|3
|NVDA.NAS
|2
|ORCL.NYSE
|2
|COST.NAS
|1
|AVGO.NAS
|1
|RR.LSE
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-111
|DE40
|-511
|XAUUSD
|-224
|US500
|-107
|USDJPY
|810
|JP225
|133
|XAUAUD
|833
|USTEC
|375
|US30
|-78
|TSLA.NAS
|-220
|XAUJPY
|1.1K
|US2000
|-3
|NFLX.NAS
|36
|GS.NYSE
|60
|MVRS.NAS
|-5
|AMZN.NAS
|-111
|XAGAUD
|17
|MSFT.NAS
|-25
|GBPJPY
|-65
|MA.NYSE
|-39
|AAPL.NAS
|133
|NVDA.NAS
|-31
|ORCL.NYSE
|29
|COST.NAS
|-26
|AVGO.NAS
|-56
|RR.LSE
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-1.3M
|DE40
|-217K
|XAUUSD
|37K
|US500
|4K
|USDJPY
|5.9K
|JP225
|229K
|XAUAUD
|94K
|USTEC
|165K
|US30
|-26K
|TSLA.NAS
|-51
|XAUJPY
|46K
|US2000
|-357
|NFLX.NAS
|3.4K
|GS.NYSE
|2.5K
|MVRS.NAS
|-263
|AMZN.NAS
|-23K
|XAGAUD
|1.3K
|MSFT.NAS
|-415
|GBPJPY
|-1.4K
|MA.NYSE
|-1K
|AAPL.NAS
|16K
|NVDA.NAS
|-1.5K
|ORCL.NYSE
|662
|COST.NAS
|-1.1K
|AVGO.NAS
|-12K
|RR.LSE
|300
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Best Trade: +364.84 EUR
Worst Trade: -101 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +67.93 EUR
Massima perdita consecutiva: -284.98 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.35 × 225
I trade here my own Strategies with different EAS
I deposit & withdraw, so the relative Drawdown is not a representative measure
Non ci sono recensioni
