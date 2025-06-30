SegnaliSezioni
Christian Daniel Breth

Arche one

Christian Daniel Breth
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
756
Profit Trade:
411 (54.36%)
Loss Trade:
345 (45.63%)
Best Trade:
364.84 EUR
Worst Trade:
-101.34 EUR
Profitto lordo:
12 113.21 EUR (9 798 904 pips)
Perdita lorda:
-10 426.62 EUR (10 751 341 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (67.93 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
364.84 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.25%
Massimo carico di deposito:
28.57%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
640 (84.66%)
Short Trade:
116 (15.34%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
2.23 EUR
Profitto medio:
29.47 EUR
Perdita media:
-30.22 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-284.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-332.78 EUR (7)
Crescita mensile:
18.89%
Previsione annuale:
229.26%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
737.40 EUR
Massimale:
1 507.33 EUR (21.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.25% (1 233.68 EUR)
Per equità:
2.30% (161.13 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 141
DE40 117
XAUUSD 106
US500 74
USDJPY 58
JP225 53
XAUAUD 43
USTEC 38
US30 22
TSLA.NAS 21
XAUJPY 19
US2000 12
NFLX.NAS 8
GS.NYSE 7
MVRS.NAS 6
AMZN.NAS 6
XAGAUD 5
MSFT.NAS 4
GBPJPY 3
MA.NYSE 3
AAPL.NAS 3
NVDA.NAS 2
ORCL.NYSE 2
COST.NAS 1
AVGO.NAS 1
RR.LSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -111
DE40 -511
XAUUSD -224
US500 -107
USDJPY 810
JP225 133
XAUAUD 833
USTEC 375
US30 -78
TSLA.NAS -220
XAUJPY 1.1K
US2000 -3
NFLX.NAS 36
GS.NYSE 60
MVRS.NAS -5
AMZN.NAS -111
XAGAUD 17
MSFT.NAS -25
GBPJPY -65
MA.NYSE -39
AAPL.NAS 133
NVDA.NAS -31
ORCL.NYSE 29
COST.NAS -26
AVGO.NAS -56
RR.LSE 9
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -1.3M
DE40 -217K
XAUUSD 37K
US500 4K
USDJPY 5.9K
JP225 229K
XAUAUD 94K
USTEC 165K
US30 -26K
TSLA.NAS -51
XAUJPY 46K
US2000 -357
NFLX.NAS 3.4K
GS.NYSE 2.5K
MVRS.NAS -263
AMZN.NAS -23K
XAGAUD 1.3K
MSFT.NAS -415
GBPJPY -1.4K
MA.NYSE -1K
AAPL.NAS 16K
NVDA.NAS -1.5K
ORCL.NYSE 662
COST.NAS -1.1K
AVGO.NAS -12K
RR.LSE 300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +364.84 EUR
Worst Trade: -101 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +67.93 EUR
Massima perdita consecutiva: -284.98 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 3
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 9
OxSecurities-Live
0.00 × 3
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.35 × 225
73 più
I trade here my own Strategies with different EAS

I deposit & withdraw, so the relative Drawdown is not a representative measure




Non ci sono recensioni
2025.09.08 22:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.30 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 14:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 18:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 18:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 20:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Arche one
5000USD al mese
16%
0
0
USD
14K
EUR
13
91%
756
54%
98%
1.16
2.23
EUR
17%
1:500
Copia

