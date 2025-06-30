- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DE40
|250
|BTCUSD
|220
|XAUUSD
|131
|USDJPY
|112
|USTEC
|109
|US500
|94
|XAUAUD
|80
|JP225
|74
|TSLA.NAS
|70
|US30
|44
|XAUJPY
|44
|US2000
|12
|NFLX.NAS
|10
|GS.NYSE
|9
|MVRS.NAS
|8
|MSFT.NAS
|7
|AMZN.NAS
|7
|XAGAUD
|5
|MA.NYSE
|5
|AAPL.NAS
|5
|XAGUSD
|5
|GOOG.NAS
|4
|GBPJPY
|3
|NVDA.NAS
|2
|COST.NAS
|2
|ORCL.NYSE
|2
|AVGO.NAS
|2
|RR.LSE
|1
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DE40
|140
|BTCUSD
|-299
|XAUUSD
|71
|USDJPY
|1.8K
|USTEC
|930
|US500
|-541
|XAUAUD
|911
|JP225
|175
|TSLA.NAS
|37
|US30
|-502
|XAUJPY
|1.6K
|US2000
|-3
|NFLX.NAS
|106
|GS.NYSE
|-65
|MVRS.NAS
|-159
|MSFT.NAS
|17
|AMZN.NAS
|26
|XAGAUD
|17
|MA.NYSE
|-46
|AAPL.NAS
|133
|XAGUSD
|38
|GOOG.NAS
|-296
|GBPJPY
|-65
|NVDA.NAS
|-31
|COST.NAS
|-84
|ORCL.NYSE
|29
|AVGO.NAS
|-136
|RR.LSE
|9
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DE40
|-101K
|BTCUSD
|-466K
|XAUUSD
|53K
|USDJPY
|12K
|USTEC
|398K
|US500
|-22K
|XAUAUD
|80K
|JP225
|367K
|TSLA.NAS
|1.8K
|US30
|-225K
|XAUJPY
|47K
|US2000
|-357
|NFLX.NAS
|7.7K
|GS.NYSE
|-1.7K
|MVRS.NAS
|-6.4K
|MSFT.NAS
|727
|AMZN.NAS
|-2.2K
|XAGAUD
|1.3K
|MA.NYSE
|-1K
|AAPL.NAS
|16K
|XAGUSD
|2.1K
|GOOG.NAS
|-4.2K
|GBPJPY
|-1.4K
|NVDA.NAS
|-1.5K
|COST.NAS
|-3.3K
|ORCL.NYSE
|662
|AVGO.NAS
|-41K
|RR.LSE
|300
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 250
|
Exness-MT5Real7
|2.78 × 100
I use and show this account for different reasons (this signal is not made for copying!)
1. Growing my own capital efficiently
2. Monitoring
3. Transparency (regarding the use of my own EAs, which you can buy here on the site)
The main difference between this account and most of the other accounts shown here on MQL5 is that I'm not solely trying to present a perfect equity curve to promote my products. My primary goal is to make money, and as a side effect, I aim to depict the reality of trading as transparently as possible to give others a sense of what real trading looks like.
