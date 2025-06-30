СигналыРазделы
Arche one

Christian Daniel Breth
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 319
Прибыльных трейдов:
695 (52.69%)
Убыточных трейдов:
624 (47.31%)
Лучший трейд:
364.84 EUR
Худший трейд:
-301.90 EUR
Общая прибыль:
24 941.51 EUR (20 383 407 pips)
Общий убыток:
-21 559.52 EUR (17 763 751 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (67.93 EUR)
Макс. прибыль в серии:
532.94 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
96.75%
Макс. загрузка депозита:
28.57%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.01
Длинных трейдов:
1 050 (79.61%)
Коротких трейдов:
269 (20.39%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
2.56 EUR
Средняя прибыль:
35.89 EUR
Средний убыток:
-34.55 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-482.53 EUR)
Макс. убыток в серии:
-482.53 EUR (11)
Прирост в месяц:
-4.38%
Годовой прогноз:
-53.14%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
737.40 EUR
Максимальная:
1 680.99 EUR (16.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.25% (1 233.68 EUR)
По эквити:
3.42% (541.62 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DE40 250
BTCUSD 220
XAUUSD 131
USDJPY 112
USTEC 109
US500 94
XAUAUD 80
JP225 74
TSLA.NAS 70
US30 44
XAUJPY 44
US2000 12
NFLX.NAS 10
GS.NYSE 9
MVRS.NAS 8
MSFT.NAS 7
AMZN.NAS 7
XAGAUD 5
MA.NYSE 5
AAPL.NAS 5
XAGUSD 5
GOOG.NAS 4
GBPJPY 3
NVDA.NAS 2
COST.NAS 2
ORCL.NYSE 2
AVGO.NAS 2
RR.LSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DE40 140
BTCUSD -299
XAUUSD 71
USDJPY 1.8K
USTEC 930
US500 -541
XAUAUD 911
JP225 175
TSLA.NAS 37
US30 -502
XAUJPY 1.6K
US2000 -3
NFLX.NAS 106
GS.NYSE -65
MVRS.NAS -159
MSFT.NAS 17
AMZN.NAS 26
XAGAUD 17
MA.NYSE -46
AAPL.NAS 133
XAGUSD 38
GOOG.NAS -296
GBPJPY -65
NVDA.NAS -31
COST.NAS -84
ORCL.NYSE 29
AVGO.NAS -136
RR.LSE 9
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DE40 -101K
BTCUSD -466K
XAUUSD 53K
USDJPY 12K
USTEC 398K
US500 -22K
XAUAUD 80K
JP225 367K
TSLA.NAS 1.8K
US30 -225K
XAUJPY 47K
US2000 -357
NFLX.NAS 7.7K
GS.NYSE -1.7K
MVRS.NAS -6.4K
MSFT.NAS 727
AMZN.NAS -2.2K
XAGAUD 1.3K
MA.NYSE -1K
AAPL.NAS 16K
XAGUSD 2.1K
GOOG.NAS -4.2K
GBPJPY -1.4K
NVDA.NAS -1.5K
COST.NAS -3.3K
ORCL.NYSE 662
AVGO.NAS -41K
RR.LSE 300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +364.84 EUR
Худший трейд: -302 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +67.93 EUR
Макс. убыток в серии: -482.53 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PUPrime-Live
0.00 × 9
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.33 × 3
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 250
Exness-MT5Real7
2.78 × 100
еще 76...
I use and show this account for different reasons (this signal is not made for copying!)

1. Growing my own capital efficiently

2. Monitoring

3. Transparency (regarding the use of my own EAs, which you can buy here on the site)


The main difference between this account and most of the other accounts shown here on MQL5 is that I'm not solely trying to present a perfect equity curve to promote my products. My primary goal is to make money, and as a side effect, I aim to depict the reality of trading as transparently as possible to give others a sense of what real trading looks like.





Нет отзывов
2025.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 20:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 04:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 22:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.30 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 14:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 18:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 18:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
