Christian Daniel Breth

Arche one

Christian Daniel Breth
0条评论
可靠性
26
0 / 0 USD
每月复制 5000 USD per 
增长自 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 319
盈利交易:
695 (52.69%)
亏损交易:
624 (47.31%)
最好交易:
364.84 EUR
最差交易:
-301.90 EUR
毛利:
24 941.51 EUR (20 383 407 pips)
毛利亏损:
-21 559.52 EUR (17 763 751 pips)
最大连续赢利:
16 (67.93 EUR)
最大连续盈利:
532.94 EUR (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
96.75%
最大入金加载:
28.57%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
18 小时
采收率:
2.01
长期交易:
1 050 (79.61%)
短期交易:
269 (20.39%)
利润因子:
1.16
预期回报:
2.56 EUR
平均利润:
35.89 EUR
平均损失:
-34.55 EUR
最大连续失误:
11 (-482.53 EUR)
最大连续亏损:
-482.53 EUR (11)
每月增长:
-4.38%
年度预测:
-53.14%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
737.40 EUR
最大值:
1 680.99 EUR (16.80%)
相对跌幅:
结余:
17.25% (1 233.68 EUR)
净值:
3.42% (541.62 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
DE40 250
BTCUSD 220
XAUUSD 131
USDJPY 112
USTEC 109
US500 94
XAUAUD 80
JP225 74
TSLA.NAS 70
US30 44
XAUJPY 44
US2000 12
NFLX.NAS 10
GS.NYSE 9
MVRS.NAS 8
MSFT.NAS 7
AMZN.NAS 7
XAGAUD 5
MA.NYSE 5
AAPL.NAS 5
XAGUSD 5
GOOG.NAS 4
GBPJPY 3
NVDA.NAS 2
COST.NAS 2
ORCL.NYSE 2
AVGO.NAS 2
RR.LSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
DE40 140
BTCUSD -299
XAUUSD 71
USDJPY 1.8K
USTEC 930
US500 -541
XAUAUD 911
JP225 175
TSLA.NAS 37
US30 -502
XAUJPY 1.6K
US2000 -3
NFLX.NAS 106
GS.NYSE -65
MVRS.NAS -159
MSFT.NAS 17
AMZN.NAS 26
XAGAUD 17
MA.NYSE -46
AAPL.NAS 133
XAGUSD 38
GOOG.NAS -296
GBPJPY -65
NVDA.NAS -31
COST.NAS -84
ORCL.NYSE 29
AVGO.NAS -136
RR.LSE 9
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
DE40 -101K
BTCUSD -466K
XAUUSD 53K
USDJPY 12K
USTEC 398K
US500 -22K
XAUAUD 80K
JP225 367K
TSLA.NAS 1.8K
US30 -225K
XAUJPY 47K
US2000 -357
NFLX.NAS 7.7K
GS.NYSE -1.7K
MVRS.NAS -6.4K
MSFT.NAS 727
AMZN.NAS -2.2K
XAGAUD 1.3K
MA.NYSE -1K
AAPL.NAS 16K
XAGUSD 2.1K
GOOG.NAS -4.2K
GBPJPY -1.4K
NVDA.NAS -1.5K
COST.NAS -3.3K
ORCL.NYSE 662
AVGO.NAS -41K
RR.LSE 300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +364.84 EUR
最差交易: -302 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +67.93 EUR
最大连续亏损: -482.53 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PUPrime-Live
0.00 × 9
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.33 × 3
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 250
ICMarketsSC-MT5-2
2.80 × 10761
76 更多...
I use and show this account for different reasons (this signal is not made for copying!)

1. Growing my own capital efficiently

2. Monitoring

3. Transparency 


The main difference between this account and most of the other accounts shown here on MQL5 is that I'm not solely trying to present a perfect equity curve to promote my products. My primary goal is to make money, and as a side effect, I aim to depict the reality of trading as transparently as possible to give others a sense of what real trading looks like.





没有评论
2025.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 20:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 04:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 22:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.30 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 14:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 18:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 20:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 18:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Arche one
每月5000 USD
30%
0
0
USD
20K
EUR
26
90%
1 319
52%
97%
1.15
2.56
EUR
17%
1:500
