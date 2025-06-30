- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 319
盈利交易:
695 (52.69%)
亏损交易:
624 (47.31%)
最好交易:
364.84 EUR
最差交易:
-301.90 EUR
毛利:
24 941.51 EUR (20 383 407 pips)
毛利亏损:
-21 559.52 EUR (17 763 751 pips)
最大连续赢利:
16 (67.93 EUR)
最大连续盈利:
532.94 EUR (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
96.75%
最大入金加载:
28.57%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
18 小时
采收率:
2.01
长期交易:
1 050 (79.61%)
短期交易:
269 (20.39%)
利润因子:
1.16
预期回报:
2.56 EUR
平均利润:
35.89 EUR
平均损失:
-34.55 EUR
最大连续失误:
11 (-482.53 EUR)
最大连续亏损:
-482.53 EUR (11)
每月增长:
-4.38%
年度预测:
-53.14%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
737.40 EUR
最大值:
1 680.99 EUR (16.80%)
相对跌幅:
结余:
17.25% (1 233.68 EUR)
净值:
3.42% (541.62 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|DE40
|250
|BTCUSD
|220
|XAUUSD
|131
|USDJPY
|112
|USTEC
|109
|US500
|94
|XAUAUD
|80
|JP225
|74
|TSLA.NAS
|70
|US30
|44
|XAUJPY
|44
|US2000
|12
|NFLX.NAS
|10
|GS.NYSE
|9
|MVRS.NAS
|8
|MSFT.NAS
|7
|AMZN.NAS
|7
|XAGAUD
|5
|MA.NYSE
|5
|AAPL.NAS
|5
|XAGUSD
|5
|GOOG.NAS
|4
|GBPJPY
|3
|NVDA.NAS
|2
|COST.NAS
|2
|ORCL.NYSE
|2
|AVGO.NAS
|2
|RR.LSE
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|DE40
|140
|BTCUSD
|-299
|XAUUSD
|71
|USDJPY
|1.8K
|USTEC
|930
|US500
|-541
|XAUAUD
|911
|JP225
|175
|TSLA.NAS
|37
|US30
|-502
|XAUJPY
|1.6K
|US2000
|-3
|NFLX.NAS
|106
|GS.NYSE
|-65
|MVRS.NAS
|-159
|MSFT.NAS
|17
|AMZN.NAS
|26
|XAGAUD
|17
|MA.NYSE
|-46
|AAPL.NAS
|133
|XAGUSD
|38
|GOOG.NAS
|-296
|GBPJPY
|-65
|NVDA.NAS
|-31
|COST.NAS
|-84
|ORCL.NYSE
|29
|AVGO.NAS
|-136
|RR.LSE
|9
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|DE40
|-101K
|BTCUSD
|-466K
|XAUUSD
|53K
|USDJPY
|12K
|USTEC
|398K
|US500
|-22K
|XAUAUD
|80K
|JP225
|367K
|TSLA.NAS
|1.8K
|US30
|-225K
|XAUJPY
|47K
|US2000
|-357
|NFLX.NAS
|7.7K
|GS.NYSE
|-1.7K
|MVRS.NAS
|-6.4K
|MSFT.NAS
|727
|AMZN.NAS
|-2.2K
|XAGAUD
|1.3K
|MA.NYSE
|-1K
|AAPL.NAS
|16K
|XAGUSD
|2.1K
|GOOG.NAS
|-4.2K
|GBPJPY
|-1.4K
|NVDA.NAS
|-1.5K
|COST.NAS
|-3.3K
|ORCL.NYSE
|662
|AVGO.NAS
|-41K
|RR.LSE
|300
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +364.84 EUR
最差交易: -302 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +67.93 EUR
最大连续亏损: -482.53 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 250
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.80 × 10761
I use and show this account for different reasons (this signal is not made for copying!)
1. Growing my own capital efficiently
2. Monitoring
3. Transparency
The main difference between this account and most of the other accounts shown here on MQL5 is that I'm not solely trying to present a perfect equity curve to promote my products. My primary goal is to make money, and as a side effect, I aim to depict the reality of trading as transparently as possible to give others a sense of what real trading looks like.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
30%
0
0
USD
USD
20K
EUR
EUR
26
90%
1 319
52%
97%
1.15
2.56
EUR
EUR
17%
1:500