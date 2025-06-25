SinyallerBölümler
Muhammad Iqbai

Solidwave2

Muhammad Iqbai
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
OctaFX-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (53.85%)
En iyi işlem:
21.00 USD
En kötü işlem:
-32.16 USD
Brüt kâr:
123.00 USD (1 795 pips)
Brüt zarar:
-136.81 USD (1 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (39.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
5.39%
Maks. mevduat yükü:
29.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
5 (38.46%)
Satış işlemleri:
8 (61.54%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-1.06 USD
Ortalama kâr:
20.50 USD
Ortalama zarar:
-19.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-58.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.42 USD (2)
Aylık büyüme:
-28.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.81 USD
Maksimum:
58.42 USD (35.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.93% (58.42 USD)
Varlığa göre:
16.85% (1.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 387
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.00 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +39.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
8 daha fazla...
Solid wave seconds account 
İnceleme yok
2025.11.25 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 12:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 15:21
Share of trading days is too low
2025.11.12 14:21
Share of trading days is too low
2025.11.11 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 18:12
Share of trading days is too low
2025.11.03 17:12
Share of trading days is too low
2025.10.31 12:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 12:31
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 15.63% of days out of the 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 11:31
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 15.63% of days out of the 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 13:14
Share of trading days is too low
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 12:02
Share of trading days is too low
2025.09.16 12:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 08:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
