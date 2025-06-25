- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
20
利益トレード:
9 (45.00%)
損失トレード:
11 (55.00%)
ベストトレード:
42.00 USD
最悪のトレード:
-32.16 USD
総利益:
228.00 USD (2 692 pips)
総損失:
-226.96 USD (2 209 pips)
最大連続の勝ち:
2 (75.00 USD)
最大連続利益:
75.00 USD (2)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
6.41%
最大入金額:
29.92%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
11 (55.00%)
短いトレード:
9 (45.00%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
25.33 USD
平均損失:
-20.63 USD
最大連続の負け:
3 (-64.15 USD)
最大連続損失:
-64.15 USD (3)
月間成長:
-20.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.81 USD
最大の:
64.15 USD (35.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.66% (64.15 USD)
エクイティによる:
18.34% (25.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|483
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.00 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +75.00 USD
最大連続損失: -64.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.14 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.15 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.16 × 19
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.17 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
OctaFX-Real10
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real7
|0.43 × 42
|
CedarLLC-Real2
|0.46 × 13
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
|
FBS-Real-9
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
