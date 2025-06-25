シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Solidwave2
Muhammad Iqbai

Solidwave2

Muhammad Iqbai
レビュー0件
16週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
OctaFX-Real9
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
20
利益トレード:
9 (45.00%)
損失トレード:
11 (55.00%)
ベストトレード:
42.00 USD
最悪のトレード:
-32.16 USD
総利益:
228.00 USD (2 692 pips)
総損失:
-226.96 USD (2 209 pips)
最大連続の勝ち:
2 (75.00 USD)
最大連続利益:
75.00 USD (2)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
6.41%
最大入金額:
29.92%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
11 (55.00%)
短いトレード:
9 (45.00%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
25.33 USD
平均損失:
-20.63 USD
最大連続の負け:
3 (-64.15 USD)
最大連続損失:
-64.15 USD (3)
月間成長:
-20.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.81 USD
最大の:
64.15 USD (35.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.66% (64.15 USD)
エクイティによる:
18.34% (25.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 483
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +42.00 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +75.00 USD
最大連続損失: -64.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
Solid wave seconds account 
レビューなし
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Solidwave2
50 USD/月
-9%
0
0
USD
90
USD
16
0%
20
45%
6%
1.00
0.05
USD
42%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください