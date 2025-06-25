- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
9 (45.00%)
Negociações com perda:
11 (55.00%)
Melhor negociação:
42.00 USD
Pior negociação:
-32.16 USD
Lucro bruto:
228.00 USD (2 692 pips)
Perda bruta:
-226.96 USD (2 209 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (75.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
75.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
6.41%
Depósito máximo carregado:
29.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.02
Negociações longas:
11 (55.00%)
Negociações curtas:
9 (45.00%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
25.33 USD
Perda média:
-20.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-64.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.15 USD (3)
Crescimento mensal:
-20.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.81 USD
Máximo:
64.15 USD (35.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.66% (64.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.34% (25.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|483
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.00 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +75.00 USD
Máxima perda consecutiva: -64.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.14 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.15 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.16 × 19
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.17 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
OctaFX-Real10
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real7
|0.43 × 42
|
CedarLLC-Real2
|0.46 × 13
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
|
FBS-Real-9
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
8 mais ...
Solid wave seconds account
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
-9%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
16
0%
20
45%
6%
1.00
0.05
USD
USD
42%
1:500