Muhammad Iqbai

Solidwave2

Muhammad Iqbai
0 comentários
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -9%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
9 (45.00%)
Negociações com perda:
11 (55.00%)
Melhor negociação:
42.00 USD
Pior negociação:
-32.16 USD
Lucro bruto:
228.00 USD (2 692 pips)
Perda bruta:
-226.96 USD (2 209 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (75.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
75.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
6.41%
Depósito máximo carregado:
29.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.02
Negociações longas:
11 (55.00%)
Negociações curtas:
9 (45.00%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
25.33 USD
Perda média:
-20.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-64.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.15 USD (3)
Crescimento mensal:
-20.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.81 USD
Máximo:
64.15 USD (35.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.66% (64.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.34% (25.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 483
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +42.00 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +75.00 USD
Máxima perda consecutiva: -64.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
8 mais ...
Solid wave seconds account 
Sem comentários
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.