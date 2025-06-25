- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20
盈利交易:
9 (45.00%)
亏损交易:
11 (55.00%)
最好交易:
42.00 USD
最差交易:
-32.16 USD
毛利:
228.00 USD (2 692 pips)
毛利亏损:
-226.96 USD (2 209 pips)
最大连续赢利:
2 (75.00 USD)
最大连续盈利:
75.00 USD (2)
夏普比率:
0.09
交易活动:
6.41%
最大入金加载:
29.92%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.02
长期交易:
11 (55.00%)
短期交易:
9 (45.00%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
25.33 USD
平均损失:
-20.63 USD
最大连续失误:
3 (-64.15 USD)
最大连续亏损:
-64.15 USD (3)
每月增长:
-20.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13.81 USD
最大值:
64.15 USD (35.02%)
相对跌幅:
结余:
41.66% (64.15 USD)
净值:
18.34% (25.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|483
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.00 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +75.00 USD
最大连续亏损: -64.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.14 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.15 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.16 × 19
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.17 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
OctaFX-Real10
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real7
|0.43 × 42
|
CedarLLC-Real2
|0.46 × 13
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
|
FBS-Real-9
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
Solid wave seconds account
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-9%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
16
0%
20
45%
6%
1.00
0.05
USD
USD
42%
1:500