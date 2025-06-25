- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
9 (45.00%)
Убыточных трейдов:
11 (55.00%)
Лучший трейд:
42.00 USD
Худший трейд:
-32.16 USD
Общая прибыль:
228.00 USD (2 692 pips)
Общий убыток:
-226.96 USD (2 209 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (75.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
6.41%
Макс. загрузка депозита:
29.92%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
11 (55.00%)
Коротких трейдов:
9 (45.00%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
25.33 USD
Средний убыток:
-20.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-64.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.15 USD (3)
Прирост в месяц:
-20.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.81 USD
Максимальная:
64.15 USD (35.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.66% (64.15 USD)
По эквити:
18.34% (25.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|483
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.00 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +75.00 USD
Макс. убыток в серии: -64.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.14 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.15 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.16 × 19
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.17 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
OctaFX-Real10
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real7
|0.43 × 42
|
CedarLLC-Real2
|0.46 × 13
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
|
FBS-Real-9
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
