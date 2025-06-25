СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Solidwave2
Muhammad Iqbai

Solidwave2

Muhammad Iqbai
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -9%
OctaFX-Real9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
9 (45.00%)
Убыточных трейдов:
11 (55.00%)
Лучший трейд:
42.00 USD
Худший трейд:
-32.16 USD
Общая прибыль:
228.00 USD (2 692 pips)
Общий убыток:
-226.96 USD (2 209 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (75.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
6.41%
Макс. загрузка депозита:
29.92%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
11 (55.00%)
Коротких трейдов:
9 (45.00%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
25.33 USD
Средний убыток:
-20.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-64.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.15 USD (3)
Прирост в месяц:
-20.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.81 USD
Максимальная:
64.15 USD (35.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.66% (64.15 USD)
По эквити:
18.34% (25.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 483
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.00 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +75.00 USD
Макс. убыток в серии: -64.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
еще 8...
Solid wave seconds account 
Нет отзывов
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.