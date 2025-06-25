SignaleKategorien
Muhammad Iqbai

Solidwave2

Muhammad Iqbai
0 Bewertungen
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -9%
OctaFX-Real9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
20
Gewinntrades:
9 (45.00%)
Verlusttrades:
11 (55.00%)
Bester Trade:
42.00 USD
Schlechtester Trade:
-32.16 USD
Bruttoprofit:
228.00 USD (2 692 pips)
Bruttoverlust:
-226.96 USD (2 209 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (75.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
75.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
6.41%
Max deposit load:
29.92%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
0.02
Long-Positionen:
11 (55.00%)
Short-Positionen:
9 (45.00%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-64.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-64.15 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-20.35%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.81 USD
Maximaler:
64.15 USD (35.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.66% (64.15 USD)
Kapital:
18.34% (25.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 483
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +42.00 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +75.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -64.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
noch 8 ...
Solid wave seconds account 
Keine Bewertungen
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
