- 자본
- 축소
트레이드:
21
이익 거래:
10 (47.61%)
손실 거래:
11 (52.38%)
최고의 거래:
42.00 USD
최악의 거래:
-32.16 USD
총 수익:
240.00 USD (2 991 pips)
총 손실:
-226.96 USD (2 209 pips)
연속 최대 이익:
2 (75.00 USD)
연속 최대 이익:
75.00 USD (2)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
7.64%
최대 입금량:
29.92%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
0.20
롱(주식매수):
11 (52.38%)
숏(주식차입매도):
10 (47.62%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.62 USD
평균 이익:
24.00 USD
평균 손실:
-20.63 USD
연속 최대 손실:
3 (-64.15 USD)
연속 최대 손실:
-64.15 USD (3)
월별 성장률:
-9.71%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.81 USD
최대한의:
64.15 USD (35.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.66% (64.15 USD)
자본금별:
18.34% (25.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|782
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.14 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.15 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.16 × 19
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.17 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
OctaFX-Real10
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real7
|0.43 × 42
|
CedarLLC-Real2
|0.46 × 13
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
|
FBS-Real-9
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
Solid wave seconds account
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
3%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
17
0%
21
47%
8%
1.05
0.62
USD
USD
42%
1:500