시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Solidwave2
Muhammad Iqbai

Solidwave2

Muhammad Iqbai
0 리뷰
안정성
17
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 3%
OctaFX-Real9
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
21
이익 거래:
10 (47.61%)
손실 거래:
11 (52.38%)
최고의 거래:
42.00 USD
최악의 거래:
-32.16 USD
총 수익:
240.00 USD (2 991 pips)
총 손실:
-226.96 USD (2 209 pips)
연속 최대 이익:
2 (75.00 USD)
연속 최대 이익:
75.00 USD (2)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
7.64%
최대 입금량:
29.92%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
0.20
롱(주식매수):
11 (52.38%)
숏(주식차입매도):
10 (47.62%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.62 USD
평균 이익:
24.00 USD
평균 손실:
-20.63 USD
연속 최대 손실:
3 (-64.15 USD)
연속 최대 손실:
-64.15 USD (3)
월별 성장률:
-9.71%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.81 USD
최대한의:
64.15 USD (35.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.66% (64.15 USD)
자본금별:
18.34% (25.90 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 782
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +42.00 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +75.00 USD
연속 최대 손실: -64.15 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
8 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Solid wave seconds account 
리뷰 없음
2026.01.08 23:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Solidwave2
월별 50 USD
3%
0
0
USD
102
USD
17
0%
21
47%
8%
1.05
0.62
USD
42%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.