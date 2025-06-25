SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Solidwave2
Muhammad Iqbai

Solidwave2

Muhammad Iqbai
0 comentarios
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -9%
OctaFX-Real9
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
9 (45.00%)
Transacciones Irrentables:
11 (55.00%)
Mejor transacción:
42.00 USD
Peor transacción:
-32.16 USD
Beneficio Bruto:
228.00 USD (2 692 pips)
Pérdidas Brutas:
-226.96 USD (2 209 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (75.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
75.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
6.41%
Carga máxima del depósito:
29.92%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
0.02
Transacciones Largas:
11 (55.00%)
Transacciones Cortas:
9 (45.00%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.05 USD
Beneficio medio:
25.33 USD
Pérdidas medias:
-20.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-64.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.15 USD (3)
Crecimiento al mes:
-20.35%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.81 USD
Máxima:
64.15 USD (35.02%)
Reducción relativa:
De balance:
41.66% (64.15 USD)
De fondos:
18.34% (25.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 483
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +42.00 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +75.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -64.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
otros 8...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Solid wave seconds account 
No hay comentarios
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
No swaps are charged
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Solidwave2
50 USD al mes
-9%
0
0
USD
90
USD
16
0%
20
45%
6%
1.00
0.05
USD
42%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.