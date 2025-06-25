SegnaliSezioni
Muhammad Iqbai

Solidwave2

Muhammad Iqbai
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
6 (46.15%)
Loss Trade:
7 (53.85%)
Best Trade:
21.00 USD
Worst Trade:
-32.16 USD
Profitto lordo:
123.00 USD (1 795 pips)
Perdita lorda:
-136.81 USD (1 408 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (39.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.39%
Massimo carico di deposito:
29.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
5 (38.46%)
Short Trade:
8 (61.54%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-1.06 USD
Profitto medio:
20.50 USD
Perdita media:
-19.54 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-58.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.42 USD (2)
Crescita mensile:
-28.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.81 USD
Massimale:
58.42 USD (35.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.93% (58.42 USD)
Per equità:
16.85% (1.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 387
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.00 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +39.00 USD
Massima perdita consecutiva: -58.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
8 più
Solid wave seconds account 
Non ci sono recensioni
2025.11.25 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 12:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 15:21
Share of trading days is too low
2025.11.12 14:21
Share of trading days is too low
2025.11.11 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 18:12
Share of trading days is too low
2025.11.03 17:12
Share of trading days is too low
2025.10.31 12:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 12:31
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 15.63% of days out of the 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 11:31
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 15.63% of days out of the 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 13:14
Share of trading days is too low
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 12:02
Share of trading days is too low
2025.09.16 12:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 08:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
