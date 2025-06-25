- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
6 (46.15%)
Loss Trade:
7 (53.85%)
Best Trade:
21.00 USD
Worst Trade:
-32.16 USD
Profitto lordo:
123.00 USD (1 795 pips)
Perdita lorda:
-136.81 USD (1 408 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (39.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.39%
Massimo carico di deposito:
29.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
5 (38.46%)
Short Trade:
8 (61.54%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-1.06 USD
Profitto medio:
20.50 USD
Perdita media:
-19.54 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-58.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.42 USD (2)
Crescita mensile:
-28.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.81 USD
Massimale:
58.42 USD (35.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.93% (58.42 USD)
Per equità:
16.85% (1.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|387
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.00 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +39.00 USD
Massima perdita consecutiva: -58.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.14 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.15 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.16 × 19
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.17 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
OctaFX-Real10
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real7
|0.43 × 42
|
CedarLLC-Real2
|0.46 × 13
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
|
FBS-Real-9
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
Solid wave seconds account
