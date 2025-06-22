SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mr Munggaran
Mj Ggaran

Mr Munggaran

Mj Ggaran
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
499
Kârla kapanan işlemler:
169 (33.86%)
Zararla kapanan işlemler:
330 (66.13%)
En iyi işlem:
498.00 USD
En kötü işlem:
-499.29 USD
Brüt kâr:
29 410.85 USD (477 180 pips)
Brüt zarar:
-30 034.25 USD (432 249 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 501.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 841.31 USD (10)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
98.52%
Maks. mevduat yükü:
14.72%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
311 (62.32%)
Satış işlemleri:
188 (37.68%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-1.25 USD
Ortalama kâr:
174.03 USD
Ortalama zarar:
-91.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-2 431.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 644.62 USD (18)
Aylık büyüme:
34.81%
Yıllık tahmin:
422.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 669.75 USD
Maksimum:
6 730.56 USD (60.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.76% (4 124.45 USD)
Varlığa göre:
4.08% (1 030.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 404
USDJPY 32
GBPUSD 18
GBPJPY 16
EURJPY 7
AUDJPY 7
CHFJPY 4
USDCHF 4
EURUSD 3
CADJPY 3
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -200
USDJPY -202
GBPUSD -175
GBPJPY -134
EURJPY 28
AUDJPY -19
CHFJPY 27
USDCHF 13
EURUSD -84
CADJPY 154
USDCAD -31
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 47K
USDJPY -1.1K
GBPUSD -1.6K
GBPJPY -498
EURJPY 585
AUDJPY -143
CHFJPY 53
USDCHF 436
EURUSD -1K
CADJPY 1.9K
USDCAD -400
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +498.00 USD
En kötü işlem: -499 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +1 501.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 431.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Stick to TP SL manually
İnceleme yok
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.3% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 01:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 00:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.22 05:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.22 05:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mr Munggaran
Ayda 1000 USD
32%
0
0
USD
24K
USD
16
0%
499
33%
99%
0.97
-1.25
USD
22%
1:50
