- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
499
Kârla kapanan işlemler:
169 (33.86%)
Zararla kapanan işlemler:
330 (66.13%)
En iyi işlem:
498.00 USD
En kötü işlem:
-499.29 USD
Brüt kâr:
29 410.85 USD (477 180 pips)
Brüt zarar:
-30 034.25 USD (432 249 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 501.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 841.31 USD (10)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
98.52%
Maks. mevduat yükü:
14.72%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
311 (62.32%)
Satış işlemleri:
188 (37.68%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-1.25 USD
Ortalama kâr:
174.03 USD
Ortalama zarar:
-91.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-2 431.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 644.62 USD (18)
Aylık büyüme:
34.81%
Yıllık tahmin:
422.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 669.75 USD
Maksimum:
6 730.56 USD (60.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.76% (4 124.45 USD)
Varlığa göre:
4.08% (1 030.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|404
|USDJPY
|32
|GBPUSD
|18
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|7
|CHFJPY
|4
|USDCHF
|4
|EURUSD
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-200
|USDJPY
|-202
|GBPUSD
|-175
|GBPJPY
|-134
|EURJPY
|28
|AUDJPY
|-19
|CHFJPY
|27
|USDCHF
|13
|EURUSD
|-84
|CADJPY
|154
|USDCAD
|-31
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|47K
|USDJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|-1.6K
|GBPJPY
|-498
|EURJPY
|585
|AUDJPY
|-143
|CHFJPY
|53
|USDCHF
|436
|EURUSD
|-1K
|CADJPY
|1.9K
|USDCAD
|-400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +498.00 USD
En kötü işlem: -499 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +1 501.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 431.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
