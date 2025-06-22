시그널섹션
Mr Munggaran
Mj Ggaran

Mr Munggaran

Mj Ggaran
0 리뷰
안정성
30
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 139%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 214
이익 거래:
459 (37.80%)
손실 거래:
755 (62.19%)
최고의 거래:
1 146.78 USD
최악의 거래:
-827.22 USD
총 수익:
166 480.81 USD (1 642 307 pips)
총 손실:
-145 846.52 USD (1 384 623 pips)
연속 최대 이익:
15 (8 050.63 USD)
연속 최대 이익:
8 050.63 USD (15)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
97.50%
최대 입금량:
14.72%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
72
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
0.65
롱(주식매수):
825 (67.96%)
숏(주식차입매도):
389 (32.04%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
17.00 USD
평균 이익:
362.70 USD
평균 손실:
-193.17 USD
연속 최대 손실:
26 (-7 786.24 USD)
연속 최대 손실:
-7 786.24 USD (26)
월별 성장률:
4.91%
연간 예측:
59.52%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 669.75 USD
최대한의:
31 932.53 USD (54.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.74% (31 932.53 USD)
자본금별:
4.68% (1 266.90 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1073
USDJPY 56
GBPJPY 34
GBPUSD 20
EURJPY 7
AUDJPY 7
USDCHF 5
CHFJPY 4
EURUSD 3
CADJPY 3
USDCAD 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 21K
USDJPY -16
GBPJPY -537
GBPUSD -347
EURJPY 28
AUDJPY -19
USDCHF 96
CHFJPY 27
EURUSD -84
CADJPY 154
USDCAD -31
NZDUSD -2
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 261K
USDJPY 274
GBPJPY -2.3K
GBPUSD -3K
EURJPY 585
AUDJPY -143
USDCHF 913
CHFJPY 53
EURUSD -1K
CADJPY 1.9K
USDCAD -400
NZDUSD 3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 146.78 USD
최악의 거래: -827 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +8 050.63 USD
연속 최대 손실: -7 786.24 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 28
QTrade-Server
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
319 더...
Stick to TP SL manually
리뷰 없음
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.62% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.73% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 07:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 19:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 06:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.3% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 01:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
Mr Munggaran
월별 1000 USD
139%
0
0
USD
39K
USD
30
0%
1 214
37%
97%
1.14
17.00
USD
47%
1:50
