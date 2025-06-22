- 자본
- 축소
트레이드:
1 214
이익 거래:
459 (37.80%)
손실 거래:
755 (62.19%)
최고의 거래:
1 146.78 USD
최악의 거래:
-827.22 USD
총 수익:
166 480.81 USD (1 642 307 pips)
총 손실:
-145 846.52 USD (1 384 623 pips)
연속 최대 이익:
15 (8 050.63 USD)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
97.50%
최대 입금량:
14.72%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
72
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
0.65
롱(주식매수):
825 (67.96%)
숏(주식차입매도):
389 (32.04%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
17.00 USD
평균 이익:
362.70 USD
평균 손실:
-193.17 USD
연속 최대 손실:
26 (-7 786.24 USD)
월별 성장률:
4.91%
연간 예측:
59.52%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 669.75 USD
최대한의:
31 932.53 USD (54.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.74% (31 932.53 USD)
자본금별:
4.68% (1 266.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1073
|USDJPY
|56
|GBPJPY
|34
|GBPUSD
|20
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|7
|USDCHF
|5
|CHFJPY
|4
|EURUSD
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|21K
|USDJPY
|-16
|GBPJPY
|-537
|GBPUSD
|-347
|EURJPY
|28
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|96
|CHFJPY
|27
|EURUSD
|-84
|CADJPY
|154
|USDCAD
|-31
|NZDUSD
|-2
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|261K
|USDJPY
|274
|GBPJPY
|-2.3K
|GBPUSD
|-3K
|EURJPY
|585
|AUDJPY
|-143
|USDCHF
|913
|CHFJPY
|53
|EURUSD
|-1K
|CADJPY
|1.9K
|USDCAD
|-400
|NZDUSD
|3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
최고의 거래: +1 146.78 USD
최악의 거래: -827 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +8 050.63 USD
연속 최대 손실: -7 786.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 28
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
Stick to TP SL manually
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
139%
0
0
USD
USD
39K
USD
USD
30
0%
1 214
37%
97%
1.14
17.00
USD
USD
47%
1:50