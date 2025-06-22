- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 132
Прибыльных трейдов:
427 (37.72%)
Убыточных трейдов:
705 (62.28%)
Лучший трейд:
1 146.78 USD
Худший трейд:
-827.22 USD
Общая прибыль:
156 922.15 USD (1 493 156 pips)
Общий убыток:
-137 631.77 USD (1 274 634 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (8 050.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 050.63 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
97.50%
Макс. загрузка депозита:
14.72%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
762 (67.31%)
Коротких трейдов:
370 (32.69%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
17.04 USD
Средняя прибыль:
367.50 USD
Средний убыток:
-195.22 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-7 786.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 786.24 USD (26)
Прирост в месяц:
-23.91%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 669.75 USD
Максимальная:
31 780.23 USD (54.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.52% (31 780.23 USD)
По эквити:
4.68% (1 266.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|993
|USDJPY
|55
|GBPJPY
|33
|GBPUSD
|20
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|7
|USDCHF
|5
|CHFJPY
|4
|EURUSD
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|20K
|USDJPY
|12
|GBPJPY
|-483
|GBPUSD
|-347
|EURJPY
|28
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|96
|CHFJPY
|27
|EURUSD
|-84
|CADJPY
|154
|USDCAD
|-31
|NZDUSD
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|220K
|USDJPY
|674
|GBPJPY
|-1.3K
|GBPUSD
|-3K
|EURJPY
|585
|AUDJPY
|-143
|USDCHF
|913
|CHFJPY
|53
|EURUSD
|-1K
|CADJPY
|1.9K
|USDCAD
|-400
|NZDUSD
|3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 146.78 USD
Худший трейд: -827 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +8 050.63 USD
Макс. убыток в серии: -7 786.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 28
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
Stick to TP SL manually
