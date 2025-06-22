SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mr Munggaran
Mj Ggaran

Mr Munggaran

Mj Ggaran
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
496
Bénéfice trades:
167 (33.66%)
Perte trades:
329 (66.33%)
Meilleure transaction:
498.00 USD
Pire transaction:
-499.29 USD
Bénéfice brut:
28 865.25 USD (472 180 pips)
Perte brute:
-29 922.05 USD (431 249 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1 501.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 841.31 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
98.52%
Charge de dépôt maximale:
14.72%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
308 (62.10%)
Courts trades:
188 (37.90%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-2.13 USD
Bénéfice moyen:
172.85 USD
Perte moyenne:
-90.95 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-2 431.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 644.62 USD (18)
Croissance mensuelle:
34.28%
Prévision annuelle:
415.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 669.75 USD
Maximal:
6 730.56 USD (60.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.76% (4 124.45 USD)
Par fonds propres:
4.08% (1 030.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 401
USDJPY 32
GBPUSD 18
GBPJPY 16
EURJPY 7
AUDJPY 7
CHFJPY 4
USDCHF 4
EURUSD 3
CADJPY 3
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -634
USDJPY -202
GBPUSD -175
GBPJPY -134
EURJPY 28
AUDJPY -19
CHFJPY 27
USDCHF 13
EURUSD -84
CADJPY 154
USDCAD -31
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 43K
USDJPY -1.1K
GBPUSD -1.6K
GBPJPY -498
EURJPY 585
AUDJPY -143
CHFJPY 53
USDCHF 436
EURUSD -1K
CADJPY 1.9K
USDCAD -400
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +498.00 USD
Pire transaction: -499 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +1 501.85 USD
Perte consécutive maximale: -2 431.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
311 plus...
Stick to TP SL manually
Aucun avis
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.3% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 01:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 00:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.22 05:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.22 05:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
