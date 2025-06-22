- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 139
利益トレード:
431 (37.84%)
損失トレード:
708 (62.16%)
ベストトレード:
1 146.78 USD
最悪のトレード:
-827.22 USD
総利益:
158 411.15 USD (1 512 146 pips)
総損失:
-138 443.36 USD (1 281 134 pips)
最大連続の勝ち:
15 (8 050.63 USD)
最大連続利益:
8 050.63 USD (15)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
97.50%
最大入金額:
14.72%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.63
長いトレード:
768 (67.43%)
短いトレード:
371 (32.57%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
17.53 USD
平均利益:
367.54 USD
平均損失:
-195.54 USD
最大連続の負け:
26 (-7 786.24 USD)
最大連続損失:
-7 786.24 USD (26)
月間成長:
-23.24%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 669.75 USD
最大の:
31 780.23 USD (54.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.52% (31 780.23 USD)
エクイティによる:
4.68% (1 266.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1000
|USDJPY
|55
|GBPJPY
|33
|GBPUSD
|20
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|7
|USDCHF
|5
|CHFJPY
|4
|EURUSD
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|21K
|USDJPY
|12
|GBPJPY
|-483
|GBPUSD
|-347
|EURJPY
|28
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|96
|CHFJPY
|27
|EURUSD
|-84
|CADJPY
|154
|USDCAD
|-31
|NZDUSD
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|233K
|USDJPY
|674
|GBPJPY
|-1.3K
|GBPUSD
|-3K
|EURJPY
|585
|AUDJPY
|-143
|USDCHF
|913
|CHFJPY
|53
|EURUSD
|-1K
|CADJPY
|1.9K
|USDCAD
|-400
|NZDUSD
|3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 146.78 USD
最悪のトレード: -827 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +8 050.63 USD
最大連続損失: -7 786.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 28
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
318 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Stick to TP SL manually
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
135%
0
0
USD
USD
38K
USD
USD
29
0%
1 139
37%
97%
1.14
17.53
USD
USD
47%
1:50