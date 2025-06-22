シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Mr Munggaran
Mj Ggaran

Mr Munggaran

Mj Ggaran
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 135%
MaxrichGroup-Real
1:50
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 139
利益トレード:
431 (37.84%)
損失トレード:
708 (62.16%)
ベストトレード:
1 146.78 USD
最悪のトレード:
-827.22 USD
総利益:
158 411.15 USD (1 512 146 pips)
総損失:
-138 443.36 USD (1 281 134 pips)
最大連続の勝ち:
15 (8 050.63 USD)
最大連続利益:
8 050.63 USD (15)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
97.50%
最大入金額:
14.72%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.63
長いトレード:
768 (67.43%)
短いトレード:
371 (32.57%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
17.53 USD
平均利益:
367.54 USD
平均損失:
-195.54 USD
最大連続の負け:
26 (-7 786.24 USD)
最大連続損失:
-7 786.24 USD (26)
月間成長:
-23.24%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 669.75 USD
最大の:
31 780.23 USD (54.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.52% (31 780.23 USD)
エクイティによる:
4.68% (1 266.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1000
USDJPY 55
GBPJPY 33
GBPUSD 20
EURJPY 7
AUDJPY 7
USDCHF 5
CHFJPY 4
EURUSD 3
CADJPY 3
USDCAD 1
NZDUSD 1
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 21K
USDJPY 12
GBPJPY -483
GBPUSD -347
EURJPY 28
AUDJPY -19
USDCHF 96
CHFJPY 27
EURUSD -84
CADJPY 154
USDCAD -31
NZDUSD -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 233K
USDJPY 674
GBPJPY -1.3K
GBPUSD -3K
EURJPY 585
AUDJPY -143
USDCHF 913
CHFJPY 53
EURUSD -1K
CADJPY 1.9K
USDCAD -400
NZDUSD 3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 146.78 USD
最悪のトレード: -827 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +8 050.63 USD
最大連続損失: -7 786.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 28
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
318 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Stick to TP SL manually
レビューなし
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.62% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.73% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 07:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 19:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 06:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.3% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 01:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Mr Munggaran
1000 USD/月
135%
0
0
USD
38K
USD
29
0%
1 139
37%
97%
1.14
17.53
USD
47%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください