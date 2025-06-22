SegnaliSezioni
Mj Ggaran

Mr Munggaran

Mj Ggaran
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 32%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
499
Profit Trade:
169 (33.86%)
Loss Trade:
330 (66.13%)
Best Trade:
498.00 USD
Worst Trade:
-499.29 USD
Profitto lordo:
29 410.85 USD (477 180 pips)
Perdita lorda:
-30 034.25 USD (432 249 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 501.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 841.31 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
98.52%
Massimo carico di deposito:
14.72%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
311 (62.32%)
Short Trade:
188 (37.68%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-1.25 USD
Profitto medio:
174.03 USD
Perdita media:
-91.01 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-2 431.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 644.62 USD (18)
Crescita mensile:
34.81%
Previsione annuale:
422.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 669.75 USD
Massimale:
6 730.56 USD (60.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.76% (4 124.45 USD)
Per equità:
4.08% (1 030.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 404
USDJPY 32
GBPUSD 18
GBPJPY 16
EURJPY 7
AUDJPY 7
CHFJPY 4
USDCHF 4
EURUSD 3
CADJPY 3
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -200
USDJPY -202
GBPUSD -175
GBPJPY -134
EURJPY 28
AUDJPY -19
CHFJPY 27
USDCHF 13
EURUSD -84
CADJPY 154
USDCAD -31
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 47K
USDJPY -1.1K
GBPUSD -1.6K
GBPJPY -498
EURJPY 585
AUDJPY -143
CHFJPY 53
USDCHF 436
EURUSD -1K
CADJPY 1.9K
USDCAD -400
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +498.00 USD
Worst Trade: -499 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +1 501.85 USD
Massima perdita consecutiva: -2 431.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
311 più
Stick to TP SL manually
Non ci sono recensioni
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.3% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 01:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 00:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.22 05:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.22 05:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
