- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
499
Profit Trade:
169 (33.86%)
Loss Trade:
330 (66.13%)
Best Trade:
498.00 USD
Worst Trade:
-499.29 USD
Profitto lordo:
29 410.85 USD (477 180 pips)
Perdita lorda:
-30 034.25 USD (432 249 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 501.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 841.31 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
98.52%
Massimo carico di deposito:
14.72%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
311 (62.32%)
Short Trade:
188 (37.68%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-1.25 USD
Profitto medio:
174.03 USD
Perdita media:
-91.01 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-2 431.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 644.62 USD (18)
Crescita mensile:
34.81%
Previsione annuale:
422.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 669.75 USD
Massimale:
6 730.56 USD (60.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.76% (4 124.45 USD)
Per equità:
4.08% (1 030.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|404
|USDJPY
|32
|GBPUSD
|18
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|7
|CHFJPY
|4
|USDCHF
|4
|EURUSD
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-200
|USDJPY
|-202
|GBPUSD
|-175
|GBPJPY
|-134
|EURJPY
|28
|AUDJPY
|-19
|CHFJPY
|27
|USDCHF
|13
|EURUSD
|-84
|CADJPY
|154
|USDCAD
|-31
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|47K
|USDJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|-1.6K
|GBPJPY
|-498
|EURJPY
|585
|AUDJPY
|-143
|CHFJPY
|53
|USDCHF
|436
|EURUSD
|-1K
|CADJPY
|1.9K
|USDCAD
|-400
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +498.00 USD
Worst Trade: -499 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +1 501.85 USD
Massima perdita consecutiva: -2 431.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Stick to TP SL manually
