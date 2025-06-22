- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 139
Negociações com lucro:
431 (37.84%)
Negociações com perda:
708 (62.16%)
Melhor negociação:
1 146.78 USD
Pior negociação:
-827.22 USD
Lucro bruto:
158 411.15 USD (1 512 146 pips)
Perda bruta:
-138 443.36 USD (1 281 134 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (8 050.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 050.63 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
97.50%
Depósito máximo carregado:
14.72%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
0.63
Negociações longas:
768 (67.43%)
Negociações curtas:
371 (32.57%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
17.53 USD
Lucro médio:
367.54 USD
Perda média:
-195.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-7 786.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 786.24 USD (26)
Crescimento mensal:
-23.24%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 669.75 USD
Máximo:
31 780.23 USD (54.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.52% (31 780.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.68% (1 266.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1000
|USDJPY
|55
|GBPJPY
|33
|GBPUSD
|20
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|7
|USDCHF
|5
|CHFJPY
|4
|EURUSD
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|21K
|USDJPY
|12
|GBPJPY
|-483
|GBPUSD
|-347
|EURJPY
|28
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|96
|CHFJPY
|27
|EURUSD
|-84
|CADJPY
|154
|USDCAD
|-31
|NZDUSD
|-2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|233K
|USDJPY
|674
|GBPJPY
|-1.3K
|GBPUSD
|-3K
|EURJPY
|585
|AUDJPY
|-143
|USDCHF
|913
|CHFJPY
|53
|EURUSD
|-1K
|CADJPY
|1.9K
|USDCAD
|-400
|NZDUSD
|3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 146.78 USD
Pior negociação: -827 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +8 050.63 USD
Máxima perda consecutiva: -7 786.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 2
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
Exness-Real16
|0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 28
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
318 mais ...
Stick to TP SL manually
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
135%
0
0
USD
USD
38K
USD
USD
29
0%
1 139
37%
97%
1.14
17.53
USD
USD
47%
1:50