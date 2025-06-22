SinaisSeções
Mj Ggaran

Mr Munggaran

Mj Ggaran
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 135%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 139
Negociações com lucro:
431 (37.84%)
Negociações com perda:
708 (62.16%)
Melhor negociação:
1 146.78 USD
Pior negociação:
-827.22 USD
Lucro bruto:
158 411.15 USD (1 512 146 pips)
Perda bruta:
-138 443.36 USD (1 281 134 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (8 050.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 050.63 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
97.50%
Depósito máximo carregado:
14.72%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
0.63
Negociações longas:
768 (67.43%)
Negociações curtas:
371 (32.57%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
17.53 USD
Lucro médio:
367.54 USD
Perda média:
-195.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-7 786.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 786.24 USD (26)
Crescimento mensal:
-23.24%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 669.75 USD
Máximo:
31 780.23 USD (54.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.52% (31 780.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.68% (1 266.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1000
USDJPY 55
GBPJPY 33
GBPUSD 20
EURJPY 7
AUDJPY 7
USDCHF 5
CHFJPY 4
EURUSD 3
CADJPY 3
USDCAD 1
NZDUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 21K
USDJPY 12
GBPJPY -483
GBPUSD -347
EURJPY 28
AUDJPY -19
USDCHF 96
CHFJPY 27
EURUSD -84
CADJPY 154
USDCAD -31
NZDUSD -2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 233K
USDJPY 674
GBPJPY -1.3K
GBPUSD -3K
EURJPY 585
AUDJPY -143
USDCHF 913
CHFJPY 53
EURUSD -1K
CADJPY 1.9K
USDCAD -400
NZDUSD 3
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 146.78 USD
Pior negociação: -827 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +8 050.63 USD
Máxima perda consecutiva: -7 786.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 28
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Stick to TP SL manually
Sem comentários
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.62% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.73% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 07:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 19:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 06:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.3% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 01:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
