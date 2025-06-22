SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Mr Munggaran
Mj Ggaran

Mr Munggaran

Mj Ggaran
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 135%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 139
Transacciones Rentables:
431 (37.84%)
Transacciones Irrentables:
708 (62.16%)
Mejor transacción:
1 146.78 USD
Peor transacción:
-827.22 USD
Beneficio Bruto:
158 411.15 USD (1 512 146 pips)
Pérdidas Brutas:
-138 443.36 USD (1 281 134 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (8 050.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 050.63 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
97.50%
Carga máxima del depósito:
14.72%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
0.63
Transacciones Largas:
768 (67.43%)
Transacciones Cortas:
371 (32.57%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
17.53 USD
Beneficio medio:
367.54 USD
Pérdidas medias:
-195.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-7 786.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 786.24 USD (26)
Crecimiento al mes:
-23.24%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 669.75 USD
Máxima:
31 780.23 USD (54.32%)
Reducción relativa:
De balance:
46.52% (31 780.23 USD)
De fondos:
4.68% (1 266.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1000
USDJPY 55
GBPJPY 33
GBPUSD 20
EURJPY 7
AUDJPY 7
USDCHF 5
CHFJPY 4
EURUSD 3
CADJPY 3
USDCAD 1
NZDUSD 1
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 21K
USDJPY 12
GBPJPY -483
GBPUSD -347
EURJPY 28
AUDJPY -19
USDCHF 96
CHFJPY 27
EURUSD -84
CADJPY 154
USDCAD -31
NZDUSD -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 233K
USDJPY 674
GBPJPY -1.3K
GBPUSD -3K
EURJPY 585
AUDJPY -143
USDCHF 913
CHFJPY 53
EURUSD -1K
CADJPY 1.9K
USDCAD -400
NZDUSD 3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 146.78 USD
Peor transacción: -827 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 26
Beneficio máximo consecutivo: +8 050.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 786.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 28
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
otros 318...
Stick to TP SL manually
No hay comentarios
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.62% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.73% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 07:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 19:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 06:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.3% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 01:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
