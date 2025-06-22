信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Mr Munggaran
Mj Ggaran

Mr Munggaran

Mj Ggaran
0条评论
可靠性
28
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 137%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 138
盈利交易:
431 (37.87%)
亏损交易:
707 (62.13%)
最好交易:
1 146.78 USD
最差交易:
-827.22 USD
毛利:
158 411.15 USD (1 512 146 pips)
毛利亏损:
-138 140.36 USD (1 279 134 pips)
最大连续赢利:
15 (8 050.63 USD)
最大连续盈利:
8 050.63 USD (15)
夏普比率:
0.07
交易活动:
97.50%
最大入金加载:
14.72%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
23 小时
采收率:
0.64
长期交易:
767 (67.40%)
短期交易:
371 (32.60%)
利润因子:
1.15
预期回报:
17.81 USD
平均利润:
367.54 USD
平均损失:
-195.39 USD
最大连续失误:
26 (-7 786.24 USD)
最大连续亏损:
-7 786.24 USD (26)
每月增长:
-23.03%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5 669.75 USD
最大值:
31 780.23 USD (54.32%)
相对跌幅:
结余:
46.52% (31 780.23 USD)
净值:
4.68% (1 266.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 999
USDJPY 55
GBPJPY 33
GBPUSD 20
EURJPY 7
AUDJPY 7
USDCHF 5
CHFJPY 4
EURUSD 3
CADJPY 3
USDCAD 1
NZDUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 21K
USDJPY 12
GBPJPY -483
GBPUSD -347
EURJPY 28
AUDJPY -19
USDCHF 96
CHFJPY 27
EURUSD -84
CADJPY 154
USDCAD -31
NZDUSD -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 235K
USDJPY 674
GBPJPY -1.3K
GBPUSD -3K
EURJPY 585
AUDJPY -143
USDCHF 913
CHFJPY 53
EURUSD -1K
CADJPY 1.9K
USDCAD -400
NZDUSD 3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 146.78 USD
最差交易: -827 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +8 050.63 USD
最大连续亏损: -7 786.24 USD

Stick to TP SL manually
没有评论
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.62% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.73% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 07:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 19:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 06:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.3% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 01:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
