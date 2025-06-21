- Büyüme
İşlemler:
1 196
Kârla kapanan işlemler:
673 (56.27%)
Zararla kapanan işlemler:
523 (43.73%)
En iyi işlem:
1 679.04 EUR
En kötü işlem:
-867.52 EUR
Brüt kâr:
63 313.92 EUR (9 368 100 pips)
Brüt zarar:
-55 832.87 EUR (8 363 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (1 060.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 790.74 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
92.30%
Maks. mevduat yükü:
102.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.38
Alış işlemleri:
912 (76.25%)
Satış işlemleri:
284 (23.75%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
6.26 EUR
Ortalama kâr:
94.08 EUR
Ortalama zarar:
-106.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 015.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 728.27 EUR (5)
Aylık büyüme:
1.31%
Yıllık tahmin:
15.90%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 088.61 EUR
Maksimum:
5 404.42 EUR (31.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.21% (5 404.58 EUR)
Varlığa göre:
6.49% (1 460.26 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|258
|XAUUSD
|249
|DE40
|203
|USDJPY
|140
|USTEC
|136
|BTCUSD
|76
|EURUSD
|60
|US30
|40
|AUDCAD
|24
|GBPJPY
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|1.1K
|XAUUSD
|2K
|DE40
|2.5K
|USDJPY
|2.6K
|USTEC
|40
|BTCUSD
|400
|EURUSD
|653
|US30
|-192
|AUDCAD
|-284
|GBPJPY
|-186
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|53K
|XAUUSD
|32K
|DE40
|247K
|USDJPY
|8.7K
|USTEC
|18K
|BTCUSD
|666K
|EURUSD
|-353
|US30
|-18K
|AUDCAD
|-557
|GBPJPY
|-421
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 679.04 EUR
En kötü işlem: -868 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 060.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 015.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 18
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 18
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.84 × 187
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 62
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
RoboForex-ECN
|2.32 × 2585
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.93 × 177
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|3.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|3.00 × 1
