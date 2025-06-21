SinyallerBölümler
Stefan Gruesgen

CoreX Invest

Stefan Gruesgen
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 50%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 196
Kârla kapanan işlemler:
673 (56.27%)
Zararla kapanan işlemler:
523 (43.73%)
En iyi işlem:
1 679.04 EUR
En kötü işlem:
-867.52 EUR
Brüt kâr:
63 313.92 EUR (9 368 100 pips)
Brüt zarar:
-55 832.87 EUR (8 363 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (1 060.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 790.74 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
92.30%
Maks. mevduat yükü:
102.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.38
Alış işlemleri:
912 (76.25%)
Satış işlemleri:
284 (23.75%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
6.26 EUR
Ortalama kâr:
94.08 EUR
Ortalama zarar:
-106.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 015.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 728.27 EUR (5)
Aylık büyüme:
1.31%
Yıllık tahmin:
15.90%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 088.61 EUR
Maksimum:
5 404.42 EUR (31.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.21% (5 404.58 EUR)
Varlığa göre:
6.49% (1 460.26 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 258
XAUUSD 249
DE40 203
USDJPY 140
USTEC 136
BTCUSD 76
EURUSD 60
US30 40
AUDCAD 24
GBPJPY 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 1.1K
XAUUSD 2K
DE40 2.5K
USDJPY 2.6K
USTEC 40
BTCUSD 400
EURUSD 653
US30 -192
AUDCAD -284
GBPJPY -186
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 53K
XAUUSD 32K
DE40 247K
USDJPY 8.7K
USTEC 18K
BTCUSD 666K
EURUSD -353
US30 -18K
AUDCAD -557
GBPJPY -421
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 679.04 EUR
En kötü işlem: -868 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 060.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 015.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FusionMarkets-Live
0.61 × 18
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 18
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
DooTechnology-Live
1.69 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.84 × 187
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 62
Darwinex-Live
2.24 × 34
RoboForex-ECN
2.32 × 2585
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
2.93 × 177
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
Exness-MT5Real38
3.00 × 1
OneRoyal-Server
3.00 × 1
İnceleme yok
2025.06.22 00:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.32% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CoreX Invest
Ayda 49.95 USD
50%
0
0
USD
22K
EUR
36
98%
1 196
56%
92%
1.13
6.26
EUR
31%
1:30
