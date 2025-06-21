- Crescita
Trade:
1 196
Profit Trade:
673 (56.27%)
Loss Trade:
523 (43.73%)
Best Trade:
1 679.04 EUR
Worst Trade:
-867.52 EUR
Profitto lordo:
63 313.92 EUR (9 368 100 pips)
Perdita lorda:
-55 832.87 EUR (8 363 045 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (1 060.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 790.74 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
92.30%
Massimo carico di deposito:
102.33%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.38
Long Trade:
912 (76.25%)
Short Trade:
284 (23.75%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
6.26 EUR
Profitto medio:
94.08 EUR
Perdita media:
-106.76 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-1 015.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 728.27 EUR (5)
Crescita mensile:
1.31%
Previsione annuale:
15.90%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 088.61 EUR
Massimale:
5 404.42 EUR (31.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.21% (5 404.58 EUR)
Per equità:
6.49% (1 460.26 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|258
|XAUUSD
|249
|DE40
|203
|USDJPY
|140
|USTEC
|136
|BTCUSD
|76
|EURUSD
|60
|US30
|40
|AUDCAD
|24
|GBPJPY
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|1.1K
|XAUUSD
|2K
|DE40
|2.5K
|USDJPY
|2.6K
|USTEC
|40
|BTCUSD
|400
|EURUSD
|653
|US30
|-192
|AUDCAD
|-284
|GBPJPY
|-186
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|53K
|XAUUSD
|32K
|DE40
|247K
|USDJPY
|8.7K
|USTEC
|18K
|BTCUSD
|666K
|EURUSD
|-353
|US30
|-18K
|AUDCAD
|-557
|GBPJPY
|-421
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
Best Trade: +1 679.04 EUR
Worst Trade: -868 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 060.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 015.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 18
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 18
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.84 × 187
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 62
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
RoboForex-ECN
|2.32 × 2585
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.93 × 177
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|3.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|3.00 × 1
