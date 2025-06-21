SegnaliSezioni
Stefan Gruesgen

CoreX Invest

Stefan Gruesgen
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49.95 USD al mese
crescita dal 2025 50%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 196
Profit Trade:
673 (56.27%)
Loss Trade:
523 (43.73%)
Best Trade:
1 679.04 EUR
Worst Trade:
-867.52 EUR
Profitto lordo:
63 313.92 EUR (9 368 100 pips)
Perdita lorda:
-55 832.87 EUR (8 363 045 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (1 060.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 790.74 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
92.30%
Massimo carico di deposito:
102.33%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.38
Long Trade:
912 (76.25%)
Short Trade:
284 (23.75%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
6.26 EUR
Profitto medio:
94.08 EUR
Perdita media:
-106.76 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-1 015.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 728.27 EUR (5)
Crescita mensile:
1.31%
Previsione annuale:
15.90%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 088.61 EUR
Massimale:
5 404.42 EUR (31.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.21% (5 404.58 EUR)
Per equità:
6.49% (1 460.26 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 258
XAUUSD 249
DE40 203
USDJPY 140
USTEC 136
BTCUSD 76
EURUSD 60
US30 40
AUDCAD 24
GBPJPY 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 1.1K
XAUUSD 2K
DE40 2.5K
USDJPY 2.6K
USTEC 40
BTCUSD 400
EURUSD 653
US30 -192
AUDCAD -284
GBPJPY -186
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 53K
XAUUSD 32K
DE40 247K
USDJPY 8.7K
USTEC 18K
BTCUSD 666K
EURUSD -353
US30 -18K
AUDCAD -557
GBPJPY -421
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 679.04 EUR
Worst Trade: -868 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 060.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 015.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FusionMarkets-Live
0.61 × 18
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 18
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
DooTechnology-Live
1.69 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.84 × 187
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 62
Darwinex-Live
2.24 × 34
RoboForex-ECN
2.32 × 2585
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
2.93 × 177
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
Exness-MT5Real38
3.00 × 1
OneRoyal-Server
3.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.06.22 00:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.32% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CoreX Invest
49.95USD al mese
50%
0
0
USD
22K
EUR
36
98%
1 196
56%
92%
1.13
6.26
EUR
31%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.