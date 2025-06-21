SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / CoreX Invest
Stefan Gruesgen

CoreX Invest

Stefan Gruesgen
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49.95 USD par mois
croissance depuis 2025 50%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 190
Bénéfice trades:
669 (56.21%)
Perte trades:
521 (43.78%)
Meilleure transaction:
1 679.04 EUR
Pire transaction:
-867.52 EUR
Bénéfice brut:
63 082.41 EUR (9 339 759 pips)
Perte brute:
-55 550.46 EUR (8 358 930 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (1 060.38 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 790.74 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
92.30%
Charge de dépôt maximale:
102.33%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.39
Longs trades:
908 (76.30%)
Courts trades:
282 (23.70%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
6.33 EUR
Bénéfice moyen:
94.29 EUR
Perte moyenne:
-106.62 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 015.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 728.27 EUR (5)
Croissance mensuelle:
1.69%
Prévision annuelle:
20.45%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 088.61 EUR
Maximal:
5 404.42 EUR (31.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.21% (5 404.58 EUR)
Par fonds propres:
6.49% (1 460.26 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500 257
XAUUSD 248
DE40 202
USDJPY 139
USTEC 135
BTCUSD 76
EURUSD 60
US30 40
AUDCAD 23
GBPJPY 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500 973
XAUUSD 2.1K
DE40 2.4K
USDJPY 2.8K
USTEC -29
BTCUSD 400
EURUSD 653
US30 -192
AUDCAD -286
GBPJPY -186
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500 50K
XAUUSD 36K
DE40 230K
USDJPY 9K
USTEC 9.7K
BTCUSD 666K
EURUSD -353
US30 -18K
AUDCAD -569
GBPJPY -421
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 679.04 EUR
Pire transaction: -868 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 060.38 EUR
Perte consécutive maximale: -1 015.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FusionMarkets-Live
0.61 × 18
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 18
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
DooTechnology-Live
1.69 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.84 × 187
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 62
Darwinex-Live
2.24 × 34
RoboForex-ECN
2.32 × 2585
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
2.93 × 177
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
Exness-MT5Real38
3.00 × 1
OneRoyal-Server
3.00 × 1
Aucun avis
2025.06.22 00:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.32% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
Copier

