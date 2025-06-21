- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 190
Bénéfice trades:
669 (56.21%)
Perte trades:
521 (43.78%)
Meilleure transaction:
1 679.04 EUR
Pire transaction:
-867.52 EUR
Bénéfice brut:
63 082.41 EUR (9 339 759 pips)
Perte brute:
-55 550.46 EUR (8 358 930 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (1 060.38 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 790.74 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
92.30%
Charge de dépôt maximale:
102.33%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.39
Longs trades:
908 (76.30%)
Courts trades:
282 (23.70%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
6.33 EUR
Bénéfice moyen:
94.29 EUR
Perte moyenne:
-106.62 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 015.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 728.27 EUR (5)
Croissance mensuelle:
1.69%
Prévision annuelle:
20.45%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 088.61 EUR
Maximal:
5 404.42 EUR (31.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.21% (5 404.58 EUR)
Par fonds propres:
6.49% (1 460.26 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US500
|257
|XAUUSD
|248
|DE40
|202
|USDJPY
|139
|USTEC
|135
|BTCUSD
|76
|EURUSD
|60
|US30
|40
|AUDCAD
|23
|GBPJPY
|10
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US500
|973
|XAUUSD
|2.1K
|DE40
|2.4K
|USDJPY
|2.8K
|USTEC
|-29
|BTCUSD
|400
|EURUSD
|653
|US30
|-192
|AUDCAD
|-286
|GBPJPY
|-186
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US500
|50K
|XAUUSD
|36K
|DE40
|230K
|USDJPY
|9K
|USTEC
|9.7K
|BTCUSD
|666K
|EURUSD
|-353
|US30
|-18K
|AUDCAD
|-569
|GBPJPY
|-421
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 679.04 EUR
Pire transaction: -868 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 060.38 EUR
Perte consécutive maximale: -1 015.00 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 18
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 18
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.84 × 187
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 62
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
RoboForex-ECN
|2.32 × 2585
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.93 × 177
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|3.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|3.00 × 1
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
49.95 USD par mois
50%
0
0
USD
USD
23K
EUR
EUR
36
98%
1 190
56%
92%
1.13
6.33
EUR
EUR
31%
1:30