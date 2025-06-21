- Büyüme
İşlemler:
276
Kârla kapanan işlemler:
183 (66.30%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (33.70%)
En iyi işlem:
30.44 EUR
En kötü işlem:
-14.34 EUR
Brüt kâr:
858.37 EUR (43 496 pips)
Brüt zarar:
-303.59 EUR (17 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (13.65 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
61.40 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.80%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
19.63
Alış işlemleri:
188 (68.12%)
Satış işlemleri:
88 (31.88%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
2.01 EUR
Ortalama kâr:
4.69 EUR
Ortalama zarar:
-3.26 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-24.78 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-27.90 EUR (3)
Aylık büyüme:
0.54%
Yıllık tahmin:
7.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.64 EUR
Maksimum:
28.26 EUR (0.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.26% (18.44 EUR)
Varlığa göre:
5.83% (414.10 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.cfd
|276
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.cfd
|636
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.cfd
|26K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
En iyi işlem: +30.44 EUR
En kötü işlem: -14 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.65 EUR
Maksimum ardışık zarar: -24.78 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EarnBroker-Sharp ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
