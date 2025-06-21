SinyallerBölümler
Bogdan-claudiu Chiru

SMARTA

Bogdan-claudiu Chiru
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
EarnBroker-Sharp ECN
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
276
Kârla kapanan işlemler:
183 (66.30%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (33.70%)
En iyi işlem:
30.44 EUR
En kötü işlem:
-14.34 EUR
Brüt kâr:
858.37 EUR (43 496 pips)
Brüt zarar:
-303.59 EUR (17 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (13.65 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
61.40 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.80%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
19.63
Alış işlemleri:
188 (68.12%)
Satış işlemleri:
88 (31.88%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
2.01 EUR
Ortalama kâr:
4.69 EUR
Ortalama zarar:
-3.26 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-24.78 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-27.90 EUR (3)
Aylık büyüme:
0.54%
Yıllık tahmin:
7.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.64 EUR
Maksimum:
28.26 EUR (0.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.26% (18.44 EUR)
Varlığa göre:
5.83% (414.10 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.cfd 276
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.cfd 636
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.cfd 26K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.44 EUR
En kötü işlem: -14 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.65 EUR
Maksimum ardışık zarar: -24.78 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EarnBroker-Sharp ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Get ready to earn 2-3%/month with the power of the EA
İnceleme yok
2025.08.21 13:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 02:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.21 05:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 05:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
