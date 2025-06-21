SeñalesSecciones
Bogdan-claudiu Chiru

SMARTA

Bogdan-claudiu Chiru
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 10%
EarnBroker-Sharp ECN
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
512
Transacciones Rentables:
337 (65.82%)
Transacciones Irrentables:
175 (34.18%)
Mejor transacción:
252.94 EUR
Peor transacción:
-98.17 EUR
Beneficio Bruto:
2 853.69 EUR (90 756 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 635.73 EUR (45 044 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (13.65 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
299.48 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
25.80%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
3.64
Transacciones Largas:
322 (62.89%)
Transacciones Cortas:
190 (37.11%)
Factor de Beneficio:
1.74
Beneficio Esperado:
2.38 EUR
Beneficio medio:
8.47 EUR
Pérdidas medias:
-9.35 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-240.34 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-334.34 EUR (4)
Crecimiento al mes:
1.76%
Pronóstico anual:
21.40%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.64 EUR
Máxima:
334.50 EUR (4.31%)
Reducción relativa:
De balance:
1.57% (335.70 EUR)
De fondos:
5.83% (414.10 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD.cfd 434
AUDCHF.cfd 72
USTech.cfd 4
DAX.cfd 1
NIKKEI.cfd 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD.cfd 256
AUDCHF.cfd 630
USTech.cfd 220
DAX.cfd 141
NIKKEI.cfd 144
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD.cfd 33K
AUDCHF.cfd 4.9K
USTech.cfd 4.1K
DAX.cfd 3.1K
NIKKEI.cfd 937
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +252.94 EUR
Peor transacción: -98 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +13.65 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -240.34 EUR

Get ready to earn 2-3%/month with the power of the EA
No hay comentarios
2025.08.21 13:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 02:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.21 05:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 05:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SMARTA
30 USD al mes
10%
0
0
USD
20K
EUR
29
91%
512
65%
100%
1.74
2.38
EUR
6%
1:100
